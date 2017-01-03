Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Marco Russ kanserden kurtuldu antremana katÄ±ldÄ±

Eintracht Frankfurt'ta oynayan Marco Russ, vÃ¼cudunda tespit edilen tÃ¼mÃ¶r nedeniyle 8 aydÄ±r hastanedeydi. TÃ¼mÃ¶rden kurtulur kurtulmaz takÄ±mÄ±yla antremana Ã§Ä±ktÄ±.

Bundesliga takÄ±mlarÄ±ndan Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve yaklaÅŸÄ±k 8 ay önce vücudunda tümör tespit edilen Marco Russ, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez takÄ±mla antrenman yaptÄ±.

1.5 SAAT ÇALIÅžTI

Russ, sezonun ikinci yarÄ±sÄ±na hazÄ±rlanan Eintracht Frankfurt'un bugün yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanÄ±na çÄ±karak yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±.

DEVRE ARASI KAMPINA GÄ°DECEK

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Nico Kovac, 31 yaÅŸÄ±ndaki Russ'un yeniden takÄ±ma katÄ±lmasÄ±na sevindiklerini ifade ederek, "Elbette bu güzel ve bizi mutlu etti." dedi. Kovac, Russ'un Abu Dabi'de yapÄ±lacak devre arasÄ± kampÄ±na götürüleceÄŸine iÅŸaret ederek oyuncuyu yavaÅŸ yavaÅŸ geliÅŸtireceklerini kaydetti.Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Dopingle Mücadele Komisyonu tarafÄ±ndan 30 Nisan'da Marco Russ'tan alÄ±nan numune sonucunda, futbolcunun vücudunda tümör olduÄŸu saptanmÄ±ÅŸtÄ±.Tecrübeli futbolcu, vücudunda tümör saptanmasÄ±na raÄŸmen geçen sezon Eintracht Frankfurt ile Nürnberg arasÄ±nda oynanan playout maçÄ±nda forma giymiÅŸ, daha sonra yoÄŸun bir tedavi sürecine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Eintracht Frankfurt birkaç ay önce Russ'un sözleÅŸmesini 2019'a kadar uzatmÄ±ÅŸtÄ±.