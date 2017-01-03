Åženol GÃ¼neÅŸ Eto'o transferiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Antalyasporlu futbolcu Eto'o ile ilgili transfer iddialarÄ±na yanÄ±t verdi

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ, Antalya'nÄ±n Serik ilçesine baÄŸlÄ± Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n akÅŸam gerçekleÅŸtirdiÄŸi antrenmandan önce basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

Åženol GüneÅŸ, Antalyasporlu futbolcu Eto'o ile ilgili sorular üzerine, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Eto'o, Antalyaspor'un oyuncusu. YarÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz. Daha önce bizde oynayan Motta, Antalyaspor'da oynuyor. Antalyaspor'da oynayan bir oyuncu bize gelebilir. Biz, fikirlerimizi söylüyoruz, yönetim de kararlarÄ±nÄ± veriyor. Eto'o, golcülük, tecrübe ve klas bakÄ±mÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmaz bir oyuncu. Önde pivot olacak, top saklayacak, gol atabilecek bir oyuncunun olmasÄ± bizim iÅŸimize gelir. DiÄŸerleri bizde var. Aboubakar da farklÄ± bir oyuncu. Mario Gomez ve Demba Ba gibi bir oyuncu bulmak zor. Mesela Ibrahimovic'i almanÄ±z mümkün deÄŸil. Ona benzer bir oyuncu alamayÄ±nca daha deÄŸiÅŸik, gol atabilen bir oyuncu alÄ±yorsunuz. Eto'o, gol atan bir oyuncu. Fizik olarak beklentimiz farklÄ± bir oyuncu. Eto'o santrfor arkasÄ±nda oynatÄ±rsÄ±nÄ±z. Biz, santrfor oynayabilecek bir futbolcu bulabilirsek iyi. Bunu da devre arasÄ±nda bulmak kolay deÄŸil. Eto'o, bizde olsa gol atmaya uygun bir oyuncu. OynatÄ±labilir. Ona göre de farklÄ± bir yapÄ± çÄ±kar."

"Hücumda bir, stoperde bir, sol bekte bir oyuncu lazÄ±m"

Åženol GüneÅŸ, devre arasÄ± transfer döneminde 3 futbolcu daha almak istediklerini vurguladÄ±.

Hücum, stoper ve sol beke oyuncu baktÄ±klarÄ±nÄ± aktaran GüneÅŸ, "Transfer ayÄ±nÄ±n zorluklarÄ± var. Teknik olarak düÅŸündükleriniz idari ve ekonomik bakÄ±mda örtüÅŸmeyebilir. Oyuncu gitmek istemeyebilir veya isteyebilir. Kulübün ÅŸartlarÄ±na göre deÄŸiÅŸir. Hücumda bir, stoperde bir, sol bekte bir oyuncu lazÄ±m. FazlalÄ±k olan mevkilerimiz de var. DÄ±ÅŸarÄ±da kalan oyuncularÄ±mÄ±n üzülmesini istemiyorum. 6-7 oyuncunun aynÄ± mevkide olmasÄ±, ister istemez bir iki kiÅŸiyi kadro dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakmaya neden olur. Bir ikisi de yedekte oturur. O da rekabette saÄŸlÄ±klÄ± olmaz. BunlarÄ±n en iyileri bizimle kalmalÄ±, oyuncu mutlu deÄŸilse ayrÄ±lmalÄ± ama transfer sezonu bittikten sonra mutsuzluÄŸunu etrafa yaymamalÄ±." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

AradÄ±klarÄ± stoperin çabuk ve birebirde etkili olmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren GüneÅŸ, "Kadromuzdaki oyuncularÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Elimizdeki stoperlerden daha farklÄ± bir oyuncu düÅŸünüyoruz. Çabuk ve birebirde iyi bir oyuncu bakÄ±yoruz. Forvette Cenk Tosun ve Aboubakar var. Ä°kisi de hem açÄ±k hem de santrfor oynayabilen futbolcular. Babel geldi, açÄ±ktan içeri gidebilecek bir oyuncu. Kenar ve orta bakÄ±mÄ±ndan Quaresma var. FarklÄ±, elimizdeki oyunculardan daha iyi, ekonomik ve teknik yapÄ±sÄ±yla bize uyum saÄŸlayabilecek bir futbolcu bulabilirsek, alÄ±rÄ±z." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

"KazanmayÄ±, hak ederek elde etmek istiyoruz"

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktörü, ikinci yarÄ±nÄ±n ilk 2 aylÄ±k bölümünde 11 resmi maç yapacaklarÄ±nÄ± ve bunlarÄ± kayÄ±psÄ±z atlatmak istediklerini söyledi.

KampÄ±n güzel bir havada ve ortamda gerçekleÅŸtiÄŸini aktaran GüneÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yeni umutlarÄ±mÄ±z var. Yeniden baÅŸlayÄ±p, hÄ±zlÄ± ve tempolu bir ÅŸekilde özellikle ilk 1-2 aylÄ±k süreci iyi geçirmek istiyoruz. Bu dönemde 11 maçÄ±mÄ±z var. BunlarÄ± önemsiyorum. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n içinde 6 Süper Lig, 3 Türkiye KupasÄ± ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçÄ± var. Bütün bunlarÄ± kazanacak bir oyun yapÄ±sÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyorum. Geçen sezon ÅŸampiyonluk da gördük. Zaman zaman kaybettiÄŸimiz ve eksik kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maçlar oldu. Beraberlik bile bizim için baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k. OnlarÄ±n da az olduÄŸu, daha çok kazanan takÄ±m olmayÄ± istiyoruz. KazanmayÄ±, hak ederek elde etmek istiyoruz. Güzel futbol oynanmasÄ±nÄ± bekliyorum. En iyi futbolun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve hak edenin kazandÄ±ÄŸÄ± bir lig yarÄ±ÅŸÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."

Åženol GüneÅŸ, 8 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile hazÄ±rlÄ±k maçÄ± yapacaklarÄ±nÄ± sözlerine ekledi.