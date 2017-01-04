105 yaÅŸÄ±ndaki bisikletÃ§inin yeni hedefi dÃ¼nya rekoru kÄ±rmak

105 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z bisikletÃ§i Robert Marchand, yeni bir rekora imza atmak istiyor

105 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z bisikletçi, 100 yaÅŸ ve üstü saat rekorunu kÄ±rmak için bugüne kadar iki kez piste çÄ±ktÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Bugün yapacaÄŸÄ± denemede kendisine ait rekoru geliÅŸtirmek ve üçüncü kez dünya rekoru girmek isteyen Marchand, son olarak 2014'te rekorunu geliÅŸtirmiÅŸti.

FransÄ±z Bisiklet Federasyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bugün TSÄ° 18:00-19:00 saatleri arasÄ±nda Saint-Quentin-en-Yvelines Ulusal Velodromu'nda yapÄ±lacak olan rekor denemesinde Marchand 26,927 km'lik rekorunu geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸacak.

Ä°lk olarak 2012'de rekor için piste çÄ±kan Marchand 24,551 km ile 100 yaÅŸ ve üstü saat rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki sene sonra rekorunu yaklaÅŸÄ±k 2,5 km geliÅŸtiren FransÄ±z bisikletçi ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen denemesinde rekorunu geliÅŸtirmeyi deneyecek.