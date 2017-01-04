Ana Sayfa | SPOR 04/01/2017 10:41

Yasin Ã–ztekin iÃ§in sÄ±raya girdiler

Yasin Ã–ztekin

Galatasaray'da kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Yasin Ã–ztekin iÃ§in diÄŸer SÃ¼per lig ekipleri harekete geÃ§ti

Ligde kaydettiÄŸi 7 golle Cim Bom'un en skorer ismi konumunda bulunan 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu için Süper Lig kulüpleri sÄ±raya girdi.Özellikle Bursaspor, BaÅŸakÅŸehir ve OsmanlÄ±spor kulüplerinin, Yasin'i renklerine baÄŸlamak için menajerler vasÄ±tasÄ±yla haber gönderdiÄŸi öÄŸrenildi. Ancak ÅŸu an için hiçbir kulüp Galatasaray'a bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bu nedenle yönetimin Yasin'le sözleÅŸmesini fesh etmesini bekliyor. YÄ±lda 1.1 milyon euro kazanan ve belirli aralÄ±klarla yönetimden zam isteyen tecrübeli oyuncunun, bu rakamlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir baÅŸka takÄ±ma imza atmaya hazÄ±r olduÄŸu da gelen haberler arasÄ±nda.

 
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