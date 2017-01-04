Eto'o BeÅŸiktaÅŸ'a mÄ± transfer oluyor

Spor gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olacaÄŸÄ±na dair haberler siyah beyazlÄ± taraftarÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±

Eto'o BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olacak mÄ± sorusu merakla cevabÄ±nÄ± ararken, konu hakkÄ±nda Antalyaspor teknik direktörü RÄ±za ÇalÄ±mbay geçtiÄŸimiz günlerde açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu. Antalyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk, Eto'o transferi konusunda resmi bir teklifin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu geliÅŸmeden önce ise basÄ±nda Eto'o'nun bu hafta BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hazÄ±rlÄ±k kampÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

Kamerunlu futbolcu için uzun süredir çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren BeÅŸiktaÅŸ, bir haftalÄ±k ikinci yarÄ±ya hazÄ±rlÄ±k kampÄ±nÄ± Antalyaspor ile aynÄ± otelde yapacak. Samuel Eto’o, Antalya kampÄ±nda Siyah-BeyazlÄ±lar’la aynÄ± çatÄ± altÄ±nda olacak.

Sezon baÅŸÄ±nda Portekiz devi Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar’Ä±n ilk yarÄ±da ortaya koyduÄŸu performansÄ± yetersiz bulan Siyah-BeyazlÄ±lar, forvet hattÄ±na yeni bir isim kazandÄ±rmak için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu doÄŸrultuda ilk hedef olarak Antalyaspor’un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o’yu belirleyen ve giriÅŸimlerini sürdüren Siyah-BeyazlÄ±lar, yÄ±ldÄ±z isme hem transfer hem de fiziki olarak çok yaklaÅŸtÄ±!

Antalya kampÄ± için dün Ä°stanbul’dan bu ÅŸehire giden BeÅŸiktaÅŸ kafilesi, Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk’ün sahibi olduÄŸu ve KÄ±rmÄ±zÄ±-BeyazlÄ±lar’Ä±n da kamp yaptÄ±ÄŸÄ± Regnum Carya Otel’e yerleÅŸti. 8 Ocak’a kadar bu otelde sezonun ikinci yarÄ±sÄ± için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecek olan BeÅŸiktaÅŸ’ta yönetim, pazar günü Ä°stanbul’a Eto’o’yla birlikte dönmeyi planlÄ±yor.

Öztürk'ten Eto'o açÄ±klamasÄ±

Antalyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Öztürk: "Eto'o ile ilgilenen kulüpler var, ama henüz resmi bir görüÅŸme olmadÄ±. Eto'o bizim çok önemli bir oyuncumuz, takÄ±m kaptanÄ±mÄ±z. TakÄ±mda tutmayÄ± düÅŸünüyoruz" - "(Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ antrenmanÄ±nÄ± izlemesi) Yan yana antrenman yapÄ±lÄ±yor. Ä°zlemesi normal"

RESMÄ° TEKLÄ°F YOK

Antalyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk, takÄ±m kaptanlarÄ± Kamerunlu yÄ±ldÄ±z futbolcu Samuel Eto'o'nun devre arasÄ±nda baÅŸka bir ekibe transfer olacaÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili, oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunduÄŸunu ancak henüz resmi bir teklif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Antalyaspor'un yeni tesislerinin devir teslim töreninin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Öztürk, takÄ±m kaptanlarÄ±nÄ±n baÅŸka bir kulübe transferiyle ilgili sürekli açÄ±klamalar yapmaktan usandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yalanlamalarÄ±na ve düÅŸüncelerini söylemesine raÄŸmen medyada aynÄ± oyuncuyla ilgili devamlÄ± haberler çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Öztürk, "Eto'o ile ilgilenen kulüpler var, ama henüz resmi bir görüÅŸme olmadÄ±. Her ÅŸey en baÅŸtan söylediÄŸimiz gibi. Eto'o bizim çok önemli bir oyuncumuz, takÄ±m kaptanÄ±mÄ±z. TakÄ±mda tutmayÄ± düÅŸünüyoruz. Åžu ana kadar gelmiÅŸ bir teklif yok. Teklif gelirse kulübün menfaatlerine uygunsa düÅŸünür ve deÄŸerlendiririz. Kendi aramÄ±zda ufak görüÅŸmeler olmuÅŸ olabilir ama ÅŸimdiye kadar gelmiÅŸ resmi bir teklif yok." diye konuÅŸtu.

Eto'o ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yanÄ± sÄ±ra ilgilenen baÅŸka kulüplerin de bulunduÄŸunu vurgulayan Ali Åžafak Öztürk, bunlarÄ±n hangileri olduÄŸunu açÄ±klamaktan kaçÄ±ndÄ±. BeÅŸiktaÅŸ ile Antalyaspor'un aynÄ± otelde kamp yaptÄ±klarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Öztürk, siyah-beyazlÄ± yöneticilerle transfer konusunda planlanmÄ±ÅŸ bir görüÅŸmelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Siyah-beyazlÄ± oyuncular Kerim Frei, Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu ve Necip Uysal ile ilgilendiklerini ifade eden Öztürk, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü ile bu oyuncular konusunda Eto'o bazlÄ± konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öztürk, söz konusu oyuncularla ilgili,

Eto'o transferi söylentilerinden önce talepte bulunduklarÄ±nÄ± ifade etti. Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ antrenmanÄ±nÄ± izlediÄŸiyle ilgili haberlerin sorulmasÄ±nÄ± üzerine Öztürk, "Yan yana antrenman yapÄ±lÄ±yor. Ä°zlemesi normal, ancak kendisi de antrenman yapÄ±yor, oturup izlediÄŸini sanmÄ±yorum. Ä°ki kulübün birlikte kamp yapÄ±yor olmasÄ± ilginç bir durum tabii ki. BakalÄ±m hareketli bir kamp dönemi olabilir." ÅŸeklinde görüÅŸlerini aktardÄ±.

BU HAFTA SONUÇLANACAK

Antalyaspor’un sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± için çalÄ±ÅŸmalara bugün baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirilirken izinli olan Samuel Eto’o’nun da bu hafta içerisinde çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ± bekleniyor. BaÅŸkan Fikret Orman’Ä±n da Antalya kampÄ±na en kÄ±sa sürede katÄ±lÄ±p Eto’o transferiyle bizzat ilgileneceÄŸi öÄŸrenildi.

YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± Ä°ngiltere’nin BaÅŸkenti Londra’da geçiren Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk’ün de Antalya’da aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± Siyah-BeyazlÄ±lar’la bu transfer konusunu yüz yüze görüÅŸüp olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandÄ±racaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Antalyaspor teknik direktörü ÇalÄ±mbay: Eto'o gitmek istiyorsa gidebilir

Antalyaspor teknik direktörü RÄ±za ÇalÄ±mbay, Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ'la adÄ±nÄ±n anÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda, "Gitmek istiyorsa gidebilir. EÄŸer kafasÄ± oradaysa bir ÅŸey diyemeyiz. Bu Eto'o veya baÅŸka bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z da olur. Bunun kararÄ±nÄ± verecek olan yönetimdir" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Belek kampÄ±ndaki ilk antrenmanÄ±nda teknik direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay, Kamerunlu dünya yÄ±ldÄ±zÄ± Samuel Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ'la adÄ±nÄ±n anÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda görüÅŸlerini belirtti. Eto'o'nun sürekli transferle anÄ±lmasÄ±ndan yakÄ±nan ÇalÄ±mbay, kendisi açÄ±sÄ±ndan bu konunun netleÅŸmesi, ufak tefek de olsa sorunun çözülmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

"GÄ°TMEK Ä°STÄ°YORSA GÄ°DEBÄ°LÄ°R"

Teknik direktör olarak Eto'o'nun kendisi için hangi karar doÄŸruysa onu yapmasÄ±na önem verdiÄŸini dile getiren ÇalÄ±mbay, "BeÅŸiktaÅŸ olayÄ± çÄ±ktÄ±. Burada her ÅŸey yönetim ve Eto'o'ya baÄŸlÄ±. Benim açÄ±mdan gitmek istiyorsa gidebilir. EÄŸer kafasÄ± oradaysa bir ÅŸey diyemeyiz. Bu Eto'o veya baÅŸka bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z da olabilir. Bunun kararÄ±nÄ± verecek olan yönetimdir. Yönetim karar verir konuÅŸurlar, ona göre yol çizeriz" dedi.

"ETO'O'NUN KARAR VERMESÄ° LAZIM, BANA OYUNCU LAZIM"

Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ'a transferi konusunda kendisi dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸen olaylarÄ±n olduÄŸuna deÄŸinen ÇalÄ±mbay, Antalyaspor yönetiminin BeÅŸiktaÅŸ ve Eto'o ile konuÅŸmasÄ±, yÄ±ldÄ±z futbolcunun da bu konuyla ilgili görüÅŸ belirtmesi gerektiÄŸini belirtti. teknik açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±nda oyuncunun karar vermesi gerektiÄŸini anlatan ÇalÄ±mbay, "Gidecek mi kalacak mÄ±? Bana oyuncu lazÄ±m, oyuncuyla çalÄ±ÅŸmam lazÄ±m. Oyuncunun kafasÄ±nÄ±n burada olmasÄ± veya gidecekse baÅŸka yerde olmasÄ± gerekiyor. BaÅŸkan burada olmadÄ±ÄŸÄ± için bunlarÄ±n cevabÄ±nÄ± yönetimin vermesi gerekiyor. Åžu anki durumun benle alakasÄ± yok. Ben teknik direktörüm. Oyuncumun kafa olarak burada olmasÄ± lazÄ±m. KafasÄ± baÅŸka yerdeyse bize faydasÄ± olmaz" diye konuÅŸtu.

ÇalÄ±mbay, Eto'o'nun Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu ve Kerim Frei ile takasÄ± hakkÄ±nda ise Kerim'in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oynamak istediÄŸini, Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nu da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kaynak: Hürriyet