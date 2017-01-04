Ana Sayfa | SPOR 04/01/2017 13:43

BeÅŸiktaÅŸ'a terÃ¶r ÅŸoku o oyuncu TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lmak istiyor

Adriano

Ä°spanya basÄ±nÄ±na gÃ¶re BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncu Adriano, devre arasÄ± bir teklif gelmesi halinde siyah beyazlÄ± ekip ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racak

Ä°spanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n dünyaca ünlü futbolcusu Adriano, devre arasÄ±nda uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye'den ayrÄ±lmak istiyor.Roger Torello imzasÄ±yla yayÄ±nlanan haberde, eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ± Barcelona'ya gönderen yÄ±ldÄ±z oyuncunun Türkiye'de yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan etkilendiÄŸi ve bu yüzden ayrÄ±lmayÄ± düÅŸündüÄŸü öne sürüldü. Sezon baÅŸÄ±nda Barcelona'dan transfer edilen 32 yaÅŸÄ±ndaki Adriano, bu sezon 22 resmi maçta görev alÄ±rken 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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