BeÅŸiktaÅŸ'ta ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±z kesmeden devam ediyor

BeÅŸiktaÅŸ, devre arasÄ±nda ikinci yarÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Süper Lig'de ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya Belek'te devam eden siyah-beyazlÄ±lar, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü. IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, daha sonra pas çalÄ±ÅŸmasÄ± ile devam etti. Kondisyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± geçen idmanÄ±n ikinci bölümünde topla çalÄ±ÅŸma gerçekleÅŸtirildi. Ä°ki gruba ayrÄ±lan futbolcular çift kale maçÄ±n ardÄ±ndan koÅŸu ile antrenmanÄ± tamamladÄ±.Dün antrenmana katÄ±lmayan Tolga Zengin ile Tolgay Arslan bugünkü antrenmanda yer aldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, akÅŸam yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecek.