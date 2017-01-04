Ana Sayfa | SPOR 04/01/2017 13:49

BeÅŸiktaÅŸ'ta ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±z kesmeden devam ediyor

beÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ, devre arasÄ±nda ikinci yarÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Süper Lig'de ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya Belek'te devam eden siyah-beyazlÄ±lar, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü. IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, daha sonra pas çalÄ±ÅŸmasÄ± ile devam etti. Kondisyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± geçen idmanÄ±n ikinci bölümünde topla çalÄ±ÅŸma gerçekleÅŸtirildi. Ä°ki gruba ayrÄ±lan futbolcular çift kale maçÄ±n ardÄ±ndan koÅŸu ile antrenmanÄ± tamamladÄ±.Dün antrenmana katÄ±lmayan Tolga Zengin ile Tolgay Arslan bugünkü antrenmanda yer aldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, akÅŸam yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecek.

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