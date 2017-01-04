Galatasaray iki isim ile yollarÄ± ayÄ±rdÄ±

Galatasaray yÃ¶netiminden Hamit AltÄ±ntop ve Emrah BaÅŸsan hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama geldi

Galatasaray, Hamit AltÄ±ntop'un sözleÅŸmesini feshettiÄŸini duyurdu. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lar'dan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Profesyonel futbolcumuz Hamit AltÄ±ntop ile sözleÅŸmemiz karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedilmiÅŸtir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatÄ± ödenecektir.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."

EMRAH BAÅžSAN KÄ°RALANDI

Galatasaray Kulübü bir ayrÄ±lÄ±k haberini daha duyurdu. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu kez de Emrah BaÅŸsan'Ä±n kiralÄ±k olarak Fortuna Sittard'a transfer olduÄŸunu duyurdu:

"Profesyonel futbolcumuz Emrah BaÅŸsan'Ä±n 2016-2017 sezonu ikinci yarÄ±sÄ± için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafÄ±ndan ödenecektir.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."