Hamit AltÄ±ntop'tan ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ± zehir zemberek aÃ§Ä±klamalar

Galatasaray'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸi Hamit AltÄ±ntop, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Galatasaray'Ä±n sözleÅŸmesini feshettiÄŸi Hamit AltÄ±ntop, sakatlÄ±klarÄ±n kendisini yÄ±prattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve takÄ±mdan kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"SakatlÄ±klar yÄ±prattÄ±, yordu"

Hamit AltÄ±ntop, GS TV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bir futbolcunun kulübe geliÅŸinin genelde güzel olduÄŸunu ancak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aynÄ± ÅŸekilde yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, "Ä°niÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± 4,5 sene geçirdim. Memnun kalabilir miyiz? HayÄ±r. Nedenleri belli. SakatlÄ±klar yÄ±prattÄ±, yordu. SakatlÄ±klardan dolayÄ± takÄ±mÄ±n içinde kendimi kopuk hissettim. Bunu her hafta yaÅŸamak beni ciddi ÅŸekilde yordu. Sonunda kulüpten rica ettim, onlar da anlayÄ±ÅŸla yaklaÅŸtÄ±lar." dedi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± bir burukluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden tecrübeli futbolcu, "Hayat devam ediyor. Futbola devam etmek istiyorum ama nerede olur; nasip kÄ±smet... Eski performansÄ±mÄ± yakalarÄ±m inÅŸallah." ifadelerini kullandÄ±.

"Böyle futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiÄŸine inanÄ±yorum"

Son 5 ayda idman kaçÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maçlarda kadroda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Hamit, ÅŸöyle devam etti:

"Oynama ÅŸansÄ± bulamadÄ±m. Kupa maçlarÄ±na çÄ±ktÄ±m. BilinçaltÄ±nda burayla tamamlamÄ±ÅŸ gibiydim. Bunu insan sonradan algÄ±lÄ±yor. Böyle futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiÄŸine inanÄ±yorum. AyaÄŸÄ±nÄ±z kayÄ±yor, topu durduramÄ±yorsunuz, pas atamÄ±yorsunuz, top yüzünüze çarpÄ±yor, reaksiyon gösteremiyorsunuz. BazÄ± ÅŸeyleri sorgulamam gerektiÄŸine inandÄ±m. Yönetim ile oturduk ve bir karar verdik. Her zaman açÄ±k sözlü olduÄŸumu biliyorlar. SaÄŸ olsunlar, çok netlerdi. SakatlÄ±k sonrasÄ± bir ÅŸeye niyetlendik ama olmadÄ±. Yine de bu kulübü yaÅŸamak, tatmak, Arena'da maçlara çÄ±kmak güzel anÄ±lar olarak kalacak."

"AlnÄ±m açÄ±k"

Hamit AltÄ±ntop, hazÄ±rlÄ±k döneminde çok iyi bir hava yakalamasÄ±na raÄŸmen tekrar sakatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek, "NasÄ±l ÅŸampiyonluklar oluyorsa böyle ÅŸeyler de oluyor. Çok ÅŸey yazÄ±ldÄ± çizildi ama ben her zaman bu formayÄ± giydiÄŸimde de diÄŸer takÄ±mlarda oynadÄ±ÄŸÄ±mda da sorumluluÄŸumu, haddimi ve ahlaki olarak ne gerektiÄŸini bildim. Eksiklerimiz olduysa da herkes hakkÄ±nÄ± helal etsin. AlnÄ±m açÄ±k." diye konuÅŸtu.

Galatasaray ile sezon baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmede oynamasÄ± halinde ödemenin olacaÄŸÄ± yönünde maddenin olduÄŸunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "KazandÄ±ÄŸÄ±m para belli. Yine de ‘iki dakika oynadÄ±, bu kadar para kazandÄ±’ denildi. Alanya maçÄ±nda 45 dakika oynama ÅŸansÄ±m oldu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Ritmi yeniden yakalamam lazÄ±m"

GeleceÄŸiyle ilgili açÄ±klamalarda bulunan Hamit, "Bundan sonra önemli olan 3-4 ay düzenli oynamak. Bir yÄ±l sakattÄ±m. 5 ay fazla süre almadÄ±m. Ritmi yeniden yakalamam lazÄ±m. Galatasaray ailesine tekrar teÅŸekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladÄ±.