Matej Mitrovic BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ä°stanbul'a geldi

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n renklerine katmak istediÄŸi futbolcu Matej Mitrovic siyah beyazlÄ± ekiple gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ä°stanbul'a geldi

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n transfer görüÅŸmelerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± HÄ±rvat futbolcu Matej Mitrovic, Ä°stanbul'a geldi. Tarifeli uçakla Zagrep'ten Atatürk HavalimanÄ±'na gelen genç stoperi, kulüp yetkilileri karÅŸÄ±ladÄ±.Buradan konaklayacaÄŸÄ± otele götürülen Mitrovic'in, yarÄ±n yapÄ±lacak saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan Antalya kampÄ±nda takÄ±ma dahil olacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.HÄ±rvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaÅŸÄ±nda ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçÄ±n hepsinde 90 dakika görev aldÄ± ve 1 gol kaydetti. HÄ±rvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.