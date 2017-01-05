FenerbahÃ§enin UkraynalÄ± transferi Ä°stanbul'a geldi

FenerbahÃ§e'nin Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiÄŸi, Oleksandr Karavaev Ä°stanbul'a geldi
Zorya formasÄ± altÄ±nda gösterdiÄŸi performans ve Fenerbahçe'ye karÅŸÄ± Avrupa Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± maçlardaki etkili oyunuyla sarÄ±-lacivertli ekibin transfer listesine giren Oleksandr Karavaev, Ä°stanbul'a geldi.Kiev'den tarifeli uçakla Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'na gelen Karavaev'i Fenerbahçe kulübü yetkilileri karÅŸÄ±ladÄ±. HavalimanÄ±ndan konaklayacaÄŸÄ± otele götürülen UkraynalÄ± futbolcu, yarÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolünden geçecek.Oleksandr Karavaev'in, Fenerbahçe'nin 6 Ocak'ta Antalya'da baÅŸlayacak devre arasÄ± hazÄ±rlÄ±k kampÄ±na katÄ±lmasÄ± bekleniyor.