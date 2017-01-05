Ana Sayfa | SPOR 05/01/2017 07:13

FenerbahÃ§enin UkraynalÄ± transferi Ä°stanbul'a geldi

Oleksandr Karavaev

FenerbahÃ§e'nin Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiÄŸi, Oleksandr Karavaev Ä°stanbul'a geldi

Zorya formasÄ± altÄ±nda gösterdiÄŸi performans ve Fenerbahçe'ye karÅŸÄ± Avrupa Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± maçlardaki etkili oyunuyla sarÄ±-lacivertli ekibin transfer listesine giren Oleksandr Karavaev, Ä°stanbul'a geldi.Kiev'den tarifeli uçakla Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'na gelen Karavaev'i Fenerbahçe kulübü yetkilileri karÅŸÄ±ladÄ±. HavalimanÄ±ndan konaklayacaÄŸÄ± otele götürülen UkraynalÄ± futbolcu, yarÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolünden geçecek.Oleksandr Karavaev'in, Fenerbahçe'nin 6 Ocak'ta Antalya'da baÅŸlayacak devre arasÄ± hazÄ±rlÄ±k kampÄ±na katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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