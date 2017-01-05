Trabzonspor'dan Yasin Ã–ztekin hamlesi

Galatasarayâ€™da sÃ¼resiz kadro dÄ±ÅŸÄ± kalan eski oyuncusu iÃ§in Trabzonspor yeniden harekete geÃ§ti

SavunmanÄ±n soluna Mas’Ä±, saÄŸÄ±na Pereira’yÄ± alan, stoper konusunda da Serdar TaÅŸçÄ±’yÄ± bitirme aÅŸamasÄ±na gelen Trabzonspor, bir sürpriz ismi de gündemine aldÄ±. Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda skor üretme problemini en çok yaÅŸayan takÄ±mlardan olan Bordo-Mavililer, Galatasaray’Ä±n en golcü (7 gol 1 asist) ismi Yasin Öztekin için nabÄ±z yoklamaya baÅŸladÄ±.

GALATASARAY'DAN FAZLA VERECEK

Cim Bom’da süresiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun ÅŸartlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibinin kapÄ±sÄ±nÄ± önce sezon sonuna kadar kiralama formülüyle çalacak. FÄ±rtÄ±na, ayrÄ±ca eski oyuncusuna da Galatasaray’da kazandÄ±ÄŸÄ± ücretin biraz üzerinde bir teklif yapÄ±p fark yaratmayÄ± planlÄ±yor.