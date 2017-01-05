Bursaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ HamzaoÄŸlu Advincula'nÄ±n neden takÄ±ma dÃ¶nmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bursaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu, transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan bahsetti. KiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona eren ancak takÄ±ma dÃ¶nmeyen Luis Advincula'yla ilgili olarak, "bu olaylardan dolayÄ± Ã§ekinmiÅŸ olabilir ama konuÅŸup gerÃ§ek nedenini Ã¶ÄŸrenmiÅŸ oluruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza HamzaoÄŸlu, transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var ama çok acele etmek istemiyoruz. Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. Mevki olarak da orta saha, bek ve ileri uç düÅŸünüyoruz." dedi.Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya'da baÅŸlayan Bursaspor'da, Teknik Direktör Hamza HamzaoÄŸlu, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. BazÄ± oyuncularÄ±n sakatlÄ±klardan dolayÄ± kampa katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden HamzaoÄŸlu, "Serdar, Furkan ve Bilal'in dÄ±ÅŸÄ±nda Sivok salonda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžamil ve Ä°smail de ayrÄ± çalÄ±ÅŸacaklar. YarÄ±n belki aramÄ±za katÄ±labilirler. DiÄŸer arkadaÅŸlarla beraber baÅŸladÄ±k." dedi.

"GELEN TEKLÄ°FLERÄ° DEÄžERLENDÄ°RECEÄžÄ°Z"

Transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin de konuÅŸan Hamza HamzaoÄŸlu, "ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var ama çok acele etmek istemiyoruz. Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. En doÄŸru kararÄ± vermek zorundayÄ±z. Çünkü devre arasÄ±nda transferlerinde transfer yapmÄ±ÅŸ olmak için yapamayÄ±z. O yüzden daha dikkatli ve ince eleyip sÄ±k dokumamÄ±z lazÄ±m. Tam ihtiyacÄ±mÄ±z olanÄ± en uygun ÅŸekilde almaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. GörüÅŸmelerimiz var bu konuda. Onunla ilgili bilgi vereyim ama isim istemeyin. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda takÄ±mÄ±mÄ±zdan ayrÄ±lacak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z olabilir. Gelen teklifleri deÄŸerlendiririz veya biz kendi düÅŸüncemizle gönderdiÄŸimiz oyuncular olabilir ama ÅŸu anda hep beraberiz." diye konuÅŸtu.

"ADVINCULA OLAYLARDAN ÇEKÄ°NMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R"

KiralÄ±k sözleÅŸmesi sona eren ancak takÄ±ma dönmeyen Luis Advincula'nÄ±n durumumun sorulmasÄ± üzerine HamzaoÄŸlu, "Rapor almÄ±ÅŸ kendisi. Onunla da tekrar konuÅŸacaÄŸÄ±z. Belki bu olaylardan dolayÄ± çekinmiÅŸ olabilir ama konuÅŸup gerçek nedenini öÄŸrenmiÅŸ oluruz. Bizim oyuncumuz ve kadromuzda düÅŸünüyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"KAMP BÄ°TÄ°MÄ°NÄ° 1 GÜN ÖNE ALDIK"

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk maçÄ±nÄ±n cuma günü olmasÄ± sebebiyle kampÄ± 1 gün erken bitireceklerini ifade eden HamzaoÄŸlu, "AyÄ±n 8'inde burada maç yapacaÄŸÄ±z, 9'unda da sabah antrenmanÄ±ndan sonra hareket etmeyi düÅŸünüyoruz. Cuma günkü maça da buradan hazÄ±rlanÄ±p geçeceÄŸiz." dedi.

"ORTA SAHA, BEK VE Ä°LERÄ° UÇ OYUNCUSU BAKIYORUZ"

3 ya da 4 oyuncu kadrolarÄ±na katacaklarÄ±nÄ± ifade eden HamzaoÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:"Oldukça fazla sakatÄ±mÄ±z var. Mevki olarak da orta saha, bek ve ileri uç düÅŸünüyoruz. Hem forvet hem de kanat oynayabilen özellikte oyuncu bakÄ±yoruz."

DÖNMEYECEÄžÄ°M DEMÄ°ÅžTÄ°

Arjantin ekibi Newell's Old Boys'da forma giyen Advincula, daha önce terör olaylarÄ±nÄ± bahane göstererek geri dönmeyeceÄŸini belirtmiÅŸti. YeÅŸil beyazlÄ± yönetim, bu hareketin ardÄ±ndan yasal yollara baÅŸvurma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.