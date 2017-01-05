BeÅŸiktaÅŸ Antalyaspor'a Eto'o'ya karÅŸÄ±lÄ±k bakÄ±n hangi oyuncusunu verecek

BeÅŸiktaÅŸ ekibi, sezon baÅŸÄ±ndan beri kadrosuna dahil etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Antalyaspor'da oynayan Eto'o'ya karÅŸÄ±lÄ±k Ã–mer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nu sezon sonuna kadar Antalya'ya vereceÄŸini belirtti.

Sezon baÅŸÄ±nda Porto'dan kiralÄ±k olarak alÄ±nan Vincent Aboubakar'Ä±n gerek düÅŸük performansÄ±, gerekse Afrika KupasÄ±'na gidecek oluÅŸu nedeniyle forvete takviye yapmayÄ± planlayan BeÅŸiktaÅŸ, bir süredir peÅŸinde olduÄŸu 36 yaÅŸÄ±ndaki Eto'o için tüm ÅŸartlarÄ±nÄ± zorluyor. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n Eto'o'ya karÅŸÄ±lÄ±k Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nu sezon sonuna kadar Antalya'ya vereceÄŸi, ayrÄ±ca bir miktar da para ödeyeceÄŸi ifade edildi. BeÅŸiktaÅŸ, Kamerunlu yÄ±ldÄ±zla da 1.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda söz keserken; Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ'tan Antalya'daki ücreti olan yÄ±llÄ±k 3.5 milyon euro'dan biraz daha az alacaÄŸÄ± iddia edildi.

"KERÄ°M, ÖMER VE NECÄ°P'Ä° Ä°STEDÄ°K!"

Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalarda bulundu. Åžu ana kadar resmi olarak bir teklif almadÄ±klarÄ±nÄ±, hatta Eto'o'nun çok önemli oyuncularÄ± olduÄŸunu belirterek, kendisini kadroda tutmak istediklerini de söyleyen BaÅŸkan Öztürk; buna raÄŸmen BeÅŸiktaÅŸlÄ± yöneticilerle görüÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ± ve "Biz de BeÅŸiktaÅŸ'tan Kerim Frei, Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu ve Necip ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

"YAN YANA ANTRENMAN YAPIYORLAR, DOÄžALDIR"

BeÅŸiktaÅŸ ile aynÄ± otelden kamp yapan Antalyaspor oyuncusu Eto'o'nun siyah beyazlÄ± takÄ±mÄ±n antrenmanÄ±nÄ± izlediÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine BaÅŸkan Öztürk, "Yan yana antrenman yapÄ±yorlar, doÄŸaldÄ±r. Ancak ben oturup izlediÄŸini düÅŸünmüyorum çünkü kendisi de antrenman yapÄ±yor. Ä°ki kulübün aynÄ± otelde olmasÄ± ilginç bir durum. Hareketli bir kamp dönemi geçiriyoruz" diye konuÅŸtu.