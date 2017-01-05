TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ± futbol turizmini kÃ¶tÃ¼ etkiledi

Her yÄ±l Alman takÄ±mlarÄ±, Antalya'nÄ±n Belek ilÃ§esinin tercih ederken bu yÄ±l terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle ve Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'yi tercih etmedi.

Her yÄ±l çok sayÄ±da Alman takÄ±mÄ± ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± için Belek ve çevresini tercih ederken bu kÄ±ÅŸ Alman birinci ve ikinci liginden tek bir takÄ±m bile Belek'i seçmedi.Belek son 20 yÄ±lda gerek tesisleri gerekse uygun fiyatlarÄ±yla binlerce takÄ±mÄ±n ilgisini çekti. ÖrneÄŸin geçen yÄ±l Alman birinci ve ikinci liginden 16 takÄ±m Belek'te kamp yaptÄ±. Bunlardan 7 tanesi birinci lig, 9'u ise ikinci ligdendi. TakÄ±mlarÄ±yla birlikte Belek'e gelen ve tatil yapan taraftarlar, bazÄ± günlerde 4 Alman takÄ±mÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ± izleme imkanÄ± buldular.

ALMAN DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI UYARMIÅžTI

Bu yÄ±l ise hiçbir profesyonel Alman takÄ±mÄ± Belek'e uÄŸramayacak. Bunda Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± ikazlar da rol oynadÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Türkiye'ye gidecekleri kalabalÄ±k yerlerden uzak durmalarÄ± ve ülkemizdeki yönetimi tenkit edecek konuÅŸmalar yapmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Ä°SPANYA GÖZDE

Alman Birinci Lig takÄ±mlarÄ±nÄ±n bu yÄ±lki gözdesi Ä°spanya. On takÄ±m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ä°spanya'nÄ±n çeÅŸitli kentlerinde yapacak. Bayern Münih yedinci kez Katar'a giderken, Frankfurt Abu Dabi'yi, Hamburg da Dubai'yi seçti. Leverkusen ABD'ye, Leipzig Portekiz'e giderken, Hoffenheim, Ä°ngolstadt ve Köln kendi tesislerinde hazÄ±rlanacak.