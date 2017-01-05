Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lukas Podolski Ã‡in'den aldÄ±ÄŸÄ± teklifi aÃ§Ä±kladÄ±

Galatasaray'Ä±n Alman oyuncusu Podolski, "Teklif var ancak daha kararÄ±mÄ± vermedim" dedi.

Çin'den teklif alan Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Lukas Podolski, NTV Spor'a konuÅŸtu.SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n Antalya kampÄ±na katÄ±lan Alman yÄ±ldÄ±z, "Åžu an Galatasaray'Ä±n futbolcusuyum. Evet teklif var ancak henüz kararÄ±mÄ± vermedim. Bu formayÄ± giydiÄŸim sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" dedi.DüÅŸünmek için süre istediÄŸi belirtilen Podolski'nin Antalya kampÄ± sonrasÄ± bir karar vererek yönetime bildireceÄŸi vurgulandÄ±.

YÖNETÄ°M 10 MÄ°LYON EURO BEKLÄ°YOR

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim Podolski'nin transferinden yaklaÅŸÄ±k 10 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.Yönetim ayrÄ±ca UEFA'ya verilen oyuncu harcamalarÄ±nda 65 milyon Euro'yu geçmeme sözünden dolayÄ±, Podolski'nin yÄ±llÄ±k alacaÄŸÄ±ndan düÅŸerek yeni transferler için bütçe yaratmak istiyor. Arsenal kulübünden transfer edilen baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu yÄ±llÄ±k 2.5 milyon Euro kazanÄ±yor.