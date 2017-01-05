FenerbahÃ§eli futbolcu Van der Wiel'in oynayacaÄŸÄ± yeni takÄ±m belli oldu

FenerbahÃ§e'de oynayan Van der Wiel'i takÄ±mda gÃ¶rmek istemeyen teknik direktÃ¶r Advocaat'Ä±n isteÄŸi Ã¼zerine BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda'da oynayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'Ä±n takÄ±mda görmek istemediÄŸi HollandalÄ± oyuncusu Gregory van der Wiel için Hollanda basÄ±nÄ±ndan sürpriz bir iddia geldi. BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda, Wiel'e talip oldu. Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel'in kÄ±sa süre içerisinde takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± ve yeni takÄ±mÄ±nÄ±n Al Wahda olacaÄŸÄ± yazÄ±lÄ±rken, dün Abu Dabi'de bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±. YapÄ±lan görüÅŸme sonrasÄ± anlaÅŸma saÄŸlayan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Al Wahda ile 1.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± bildirildi. Al Wahda kadrosunda Bursaspor'un eski yÄ±ldÄ±zÄ± Balazs Dzsudzsak ve Jorge Valdivia, Denilson gibi yÄ±ldÄ±zlarÄ± bulunduruyor

"KALACAÄžIM" DEMÄ°ÅžTÄ°

Israrla gönderilmek istenen Wiel geçtiÄŸimiz günlerde, "F.Bahçe'de tekrar oynamak için çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°nsanlar beni ÅŸu an görmek istediÄŸi yerde göremiyor ama emin olun 11'e girmek için her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±m" ifadelerini kullanarak kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Gökhan Gönül ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-lacivertliler birçok isimle temas kurmuÅŸtu. Sonunda Teknik Direktör Vitor Pereira'nÄ±n ilk tercihi olan Van der Wiel transfer edilmiÅŸti.

FENERBAHÇE'DE NASIL OYNADI?

Fenerbahçe ile 2020 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸmesi bulunan Gregory van der Wiel toplamda 12 karÅŸÄ±laÅŸma çÄ±ktÄ±. Gol atamayanan Wiel, yarÄ±m dönemlik macerasÄ±nda bir asist yaptÄ±.