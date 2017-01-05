Galatasaray'a Muslera ÅŸoku

Galatasaray'Ä±n tecrÃ¼beli kalecisi Muslera'nÄ±n serÃ§e parmaÄŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Dünkü yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda eline darbe alan Muslera'nÄ±n serçe parmaÄŸÄ± çÄ±ktÄ±. Çekilen filmin ardÄ±ndan kontrolleri yapÄ±lan UruguaylÄ± kaleciye saÄŸlÄ±k kurulu topla çalÄ±ÅŸma yapma izni vermedi.
ParmaÄŸÄ±ndaki çÄ±kÄ±k nedeniyle bir süre antrenman yapamayacaÄŸÄ± öÄŸrenilen baÅŸarÄ±lÄ± filebekçisinin 10 gün sonra ligde oynanacak Konyaspor maçÄ±na yetiÅŸmesi için seferberlik ilan edildi.
CENK GÖNEN AMELÄ°YAT EDÄ°LDÄ°
Öte yandan sol dizinde menisküs yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Cenk Gönen ameliyat edildi. 3 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± öÄŸrenilen Cenk'in Karabükspor karÅŸÄ±sÄ±nda hazÄ±r hale geleceÄŸi öÄŸrenildi.