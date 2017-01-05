Ana Sayfa | SPOR 05/01/2017 14:30

Galatasaray'a Muslera ÅŸoku

Muslera

Galatasaray'Ä±n tecrÃ¼beli kalecisi Muslera'nÄ±n serÃ§e parmaÄŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Dünkü yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda eline darbe alan Muslera'nÄ±n serçe parmaÄŸÄ± çÄ±ktÄ±. Çekilen filmin ardÄ±ndan kontrolleri yapÄ±lan UruguaylÄ± kaleciye saÄŸlÄ±k kurulu topla çalÄ±ÅŸma yapma izni vermedi.

ParmaÄŸÄ±ndaki çÄ±kÄ±k nedeniyle bir süre antrenman yapamayacaÄŸÄ± öÄŸrenilen baÅŸarÄ±lÄ± filebekçisinin 10 gün sonra ligde oynanacak Konyaspor maçÄ±na yetiÅŸmesi için seferberlik ilan edildi.

CENK GÖNEN AMELÄ°YAT EDÄ°LDÄ°

Öte yandan sol dizinde menisküs yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Cenk Gönen ameliyat edildi. 3 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± öÄŸrenilen Cenk'in Karabükspor karÅŸÄ±sÄ±nda hazÄ±r hale geleceÄŸi öÄŸrenildi.

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FenerbahÃ§eli futbolcu Van der Wiel'in oynayacaÄŸÄ± yeni takÄ±m belli oldu

FenerbahÃ§e'de oynayan Van der Wiel'i takÄ±mda gÃ¶rmek istemeyen teknik direktÃ¶r Advocaat'Ä±n isteÄŸi Ã¼zerine BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda'da oynayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lukas Podolski Ã‡in'den aldÄ±ÄŸÄ± teklifi aÃ§Ä±kladÄ±

Galatasaray'Ä±n Alman oyuncusu Podolski, "Teklif var ancak daha kararÄ±mÄ± vermedim" dedi.


TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ± futbol turizmini kÃ¶tÃ¼ etkiledi

Her yÄ±l Alman takÄ±mlarÄ±, Antalya'nÄ±n Belek ilÃ§esinin tercih ederken bu yÄ±l terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle ve Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'yi tercih etmedi.