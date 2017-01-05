Ana Sayfa | SPOR 05/01/2017 19:14

Galatasaray'Ä±n transfer etmek istediÄŸi Pato iÃ§in menajerinden flaÅŸ aÃ§Ä±klama geldi


Galatasaray'Ä±n transfer listesinde yer alan Alexandre Pato iÃ§in menajer Gilmar Veloz, "Villarreal'de iyi ve mutlu" dedi.

Galatasaray'Ä±n transfer listesinde yer alan isimlerden olduÄŸu konuÅŸulan Alexandre Pato için menajer Gilmar Veloz'dan açÄ±klama geldi.Veloz, BrezilyalÄ± oyuncunun Villarreal'de mutlu olduÄŸunu kaydederken, "Åžu anda çok mutlu. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Villarreal'de iyi, mutlu. Ä°talya'dan da hiç teklif almadÄ±, Villarreal'de kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandÄ±.Sezon baÅŸÄ±nda Corinthians'tan Villarreal'e transfer olan 27 yaÅŸÄ±ndaki Pato, 19 maçta 6 kez aÄŸlarÄ± sarstÄ±.

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