Galatasaray'Ä±n transfer etmek istediÄŸi Pato iÃ§in menajerinden flaÅŸ aÃ§Ä±klama geldi

Galatasaray'Ä±n transfer listesinde yer alan Alexandre Pato iÃ§in menajer Gilmar Veloz, "Villarreal'de iyi ve mutlu" dedi.

Galatasaray'Ä±n transfer listesinde yer alan isimlerden olduÄŸu konuÅŸulan Alexandre Pato için menajer Gilmar Veloz'dan açÄ±klama geldi.Veloz, BrezilyalÄ± oyuncunun Villarreal'de mutlu olduÄŸunu kaydederken, "Åžu anda çok mutlu. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Villarreal'de iyi, mutlu. Ä°talya'dan da hiç teklif almadÄ±, Villarreal'de kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandÄ±.Sezon baÅŸÄ±nda Corinthians'tan Villarreal'e transfer olan 27 yaÅŸÄ±ndaki Pato, 19 maçta 6 kez aÄŸlarÄ± sarstÄ±.