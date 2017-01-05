FenerbahÃ§e'nin rakibi terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'ye gelmekten vazgeÃ§ti

7 milyondan fazla futbolseverin oylarÄ±yla belirlediÄŸi Avrupa'da 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi 11'ini UEFA aÃ§Ä±kladÄ±. Kadroda en fazla oyu alan oyuncu ise, Sergio Ramos oldu.