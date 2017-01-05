Ana Sayfa | SPOR 05/01/2017 21:41

FenerbahÃ§e'nin rakibi terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'ye gelmekten vazgeÃ§ti

fenerbahÃ§e Go Ahead Eagles

FenerbahÃ§e ile Hollanda takÄ±mÄ± Go Ahead Eagles arasÄ±nda yapÄ±lacak mÃ¼cadele rakip takÄ±mÄ±n terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'ye gelmekten vazgeÃ§mesi dolayÄ±sÄ±yla iptal edildi

Fenerbahçe'nin pazar günü Antalya'da hazÄ±rlÄ±k maçÄ± yapacaÄŸÄ± Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takÄ±mÄ±, terör olaylarÄ± nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Fenerbahçe'nin Antalya'daki kampta hazÄ±rlÄ±k maçÄ± oynayacaÄŸÄ± Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, Türkiye'ye yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan dolayÄ± gelmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Fenerbahçe ile Go Ahead Eagles, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecekti.

Öte yandan sarÄ±-lacivertliler, yarÄ±n saat 14.00'te özel uçakla Antalya'ya gidecek ve 12 Ocak'a kadar kamp yapacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


UEFA Avrupa'da 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi 11'ini aÃ§Ä±kladÄ±

7 milyondan fazla futbolseverin oylarÄ±yla belirlediÄŸi Avrupa'da 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi 11'ini UEFA aÃ§Ä±kladÄ±. Kadroda en fazla oyu alan oyuncu ise, Sergio Ramos oldu.


Galatasaray'Ä±n transfer etmek istediÄŸi Pato iÃ§in menajerinden flaÅŸ aÃ§Ä±klama geldi

Galatasaray'Ä±n transfer listesinde yer alan Alexandre Pato iÃ§in menajer Gilmar Veloz, "Villarreal'de iyi ve mutlu" dedi.

Muslera

Galatasaray'a Muslera ÅŸoku

Galatasaray'Ä±n tecrÃ¼beli kalecisi Muslera'nÄ±n serÃ§e parmaÄŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±