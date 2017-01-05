FenerbahÃ§e'nin rakibi terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'ye gelmekten vazgeÃ§ti

FenerbahÃ§e ile Hollanda takÄ±mÄ± Go Ahead Eagles arasÄ±nda yapÄ±lacak mÃ¼cadele rakip takÄ±mÄ±n terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'ye gelmekten vazgeÃ§mesi dolayÄ±sÄ±yla iptal edildi
Fenerbahçe'nin pazar günü Antalya'da hazÄ±rlÄ±k maçÄ± yapacaÄŸÄ± Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takÄ±mÄ±, terör olaylarÄ± nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Fenerbahçe'nin Antalya'daki kampta hazÄ±rlÄ±k maçÄ± oynayacaÄŸÄ± Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, Türkiye'ye yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan dolayÄ± gelmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Fenerbahçe ile Go Ahead Eagles, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecekti.
Öte yandan sarÄ±-lacivertliler, yarÄ±n saat 14.00'te özel uçakla Antalya'ya gidecek ve 12 Ocak'a kadar kamp yapacak.