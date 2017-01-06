Ana Sayfa | SPOR 06/01/2017 11:16

Fikret Orman Eto'o transferi hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Samuel Eto'o

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Orman, Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu'nu makamÄ±nda ziyaret eti.Ziyarette konuÅŸan Orman, Antalya'da güzel bir kamp geçirdiklerini, bu süreci sakatsÄ±z ve kazasÄ±z bitirip Ä°stanbul'a pozitif bir ÅŸekilde dönmek istediklerini kaydetti.Bir gazetecinin, "Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili son durum nedir?" ÅŸeklindeki sorusu üzerine Orman, "KÄ±smetse olur. Acayip Ä±srarcÄ± deÄŸiliz. Antalyaspor bizim deÄŸer verdiÄŸimiz bir camia. Çok iyi iliÅŸkilerimiz olan bir camia. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸu anki kadro yapÄ±sÄ±, ligi ve Avrupa'yÄ± götürebilecek zenginlikte. Hiçbir oyuncu gitmedi. Sakatlar geri geldi. Ä°ki yeni oyuncu da kadroya girdi. Mart baÅŸÄ± gibi de Caner geldiÄŸi zaman daha iyi olacak. Caner bu ay koÅŸulara önümüzdeki ay da takÄ±mla antrenmanlara baÅŸlar." diye görüÅŸ belirtti.Orman, KaraloÄŸlu'na ziyaret anÄ±sÄ±na "07" ve "53" numaralÄ± iki BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± hediye etti.

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