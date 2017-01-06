BeÅŸiktaÅŸ Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ HÄ±rvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in transferini KAP'a bildirdi

BeÅŸiktaÅŸ Futbol YatÄ±rÄ±mlarÄ± Sanayi ve Ticaret AÅž'den KAP'a gönderilen açÄ±klamada, HÄ±rvatistan'Ä±n Rijeka takÄ±mÄ±ndan 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± transfer edilen Matej Mitrovic'le 3,5 yÄ±llÄ±k mukavele imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

HÄ±rvat savunma oyuncusunun, bu sezonun ikinci yarÄ±sÄ± için 600 bin avro, diÄŸer üç sezon için ise 1 milyon 200 biner avro garanti ücret olmak üzere toplam 4 milyon 200 bin avro ücret alacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Mitrovic'e ayrÄ±ca oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarda kazanÄ±lan her puan için 4 bin avro daha ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.