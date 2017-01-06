GalatasaraylÄ± Podolski iÃ§in flaÅŸ iddia

Sabah gazetesi yazarÄ± Levent TÃ¼zemen, Galatasaray'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ Podolski'nin evini boÅŸaltmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±

Galatasaray'Ä±n 2015 yÄ±lÄ±nda Arsenal'den transfer ettiÄŸi dünyaca ünlü golcü Lukas Podolski'nin, takÄ±mdan ayrÄ±lmayÄ± kesin olarak kafasÄ±na koyduÄŸu ve bu yönde harekete geçtiÄŸi öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarÄ± Levent Tüzemen, bugünkü yazÄ±sÄ±nda Lukas Podolski'nin Ä°stanbul'daki evini boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çocuklarÄ±nÄ± okuldan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÅŸiyle birlikta Almanya'ya gönderdiÄŸini yazdÄ±.

Tüzemen yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Podolski, Mario Gomez gibi Ä°stanbul'daki patlamalarÄ± bahane ederek Podolski evini boÅŸaltmÄ±ÅŸ, çocuklarÄ±nÄ± okuldan almÄ±ÅŸ ve eÅŸiyle birlikte Almanya'ya yollamÄ±ÅŸ. Podolski, Çin'e gidecek gibi duruyor. Levent NazifoÄŸlu da bana "Podolski giderse mutlaka iyi bir golcü alacaÄŸÄ±z" dedi."

Galatasaray, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer ettiÄŸi Lukas Podolski'ye yÄ±lda 3 milyon Euro garanti para ve maç baÅŸÄ± 20 bin Euro ödüyor.

Almanya Milli TakÄ±mÄ± ile Dünya ve Avrupa ÅŸampiyonluklarÄ± kazanan 31 yaÅŸÄ±ndaki Podolski bu sezon 12 maçta forma giyerken, 6 gol attÄ±, 3 asist yaptÄ±.