Ana Sayfa | SPOR 06/01/2017 17:13

Galatasaray o futbolcusunun sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸini duyurdu


Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sÃ¶zleÅŸmesini 550 bin Euro bedel Ã¶deyerek feshetti.

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Montreal Impact'e kiraladÄ±ÄŸÄ± Lucas Ontivero'nun sözleÅŸmesini 550 bin Euro tazminat bedeliyle feshetti.Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleÅŸmemiz karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedilmiÅŸtir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleÅŸmesi gereÄŸi alacaÄŸÄ± toplam 925 bin Euro tutarÄ±ndaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatÄ± ödenecektir. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.

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