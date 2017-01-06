Ana Sayfa | SPOR 06/01/2017 17:15

FenerbahÃ§e'nin Antalya'ya giden kafilesine hangi futbolcu katÄ±lmadÄ±


FenerbahÃ§e ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± iÃ§in Antalya'nÄ±n Belek ilÃ§esine giden kafilede Aatif Chahechouhe'nun olmamasÄ± dikkati Ã§ekti.

Fenerbahçe, ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± için Antalya Belek'e gitti. Antalya HavalimanÄ±'nda sarÄ±-lacivertli kafileyi karÅŸÄ±layan taraftarlar, futbolculardan imza alÄ±p fotoÄŸraf çektirdi. Kafile ardÄ±ndan Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yapacaklarÄ± otele hareket etti.Kafilede, FaslÄ± futbolcu Aatif Chahechouhe'nun olmamasÄ± dikkati çekti. Fenerbahçe'nin, 12 Ocak PerÅŸembe günü Ä°stanbul'a döneceÄŸi bildirildi.

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