Serkan Ã‡alÄ±k artÄ±k TFF 2'nci Ligde oynayacak

Galatasaray'da bir dÃ¶nem oynayan Serkan Ã‡alÄ±k, TFF 2'nci Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup takÄ±mÄ± Menemen Belediyespor'a transfer oldu.

TFF 2'nci Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup takÄ±mÄ± Menemen Belediyespor ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleÅŸtirdi. Åžu ana kadar 5 oyuncusuyla yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran sarÄ± lacivertliler, futbolseverlerin Galatasaray'dan hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± KÄ±rklarelisporlu Serkan ÇalÄ±k'Ä± kadrosuna kattÄ±. Teknik direktörü Suat Kaya, 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyla 1.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ALMANYA'DAN GELMÄ°ÅžTÄ°

Futbol yaÅŸamÄ±na 2004 yÄ±lÄ±nda Almanya'nÄ±n Rot Weiss Essen takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan tecrübeli forvet, 2007-08 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. O sezon sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± 17 lig, 7 de Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±nda giyen Serkan, 4 gol attÄ±. ArdÄ±ndan GençlerbirliÄŸi'ne geçen gurbetçi futbolcu, Kayseri Erciyesspor, ÅžanlÄ±urfaspor, Samsunspor, Yeni Malatyaspor, SarÄ±yer ve KÄ±rklarelispor'da da oynadÄ±.