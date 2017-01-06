BeÅŸiktaÅŸ, Antalyaspor ve OsmanlÄ±spor terÃ¶re karÅŸÄ± o fotoÄŸrafla birlik mesajÄ± verdi

Antalya'nÄ±n Belek bÃ¶lgesinde kamp yapan BeÅŸiktaÅŸ, Antalyaspor ve OsmanlÄ±spor, son dÃ¶nemlerde yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±yla birlik ve beraberlik mesajÄ± verdikleri fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nladÄ±.

Antalya'nÄ±n Belek bölgesinde kamp yapan BeÅŸiktaÅŸ, Antalyaspor ve OsmanlÄ±spor, Türkiye'de yaÅŸanan terör olaylarÄ±na karÅŸÄ± birlik ve beraberlik mesajÄ± verdi. AynÄ± otelde kamp yapan üç takÄ±m, akÅŸam antrenmanlarÄ± öncesi sahada bir araya gelerek Türk bayraÄŸÄ± ile poz verdi.

"BÄ°RLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° BOZMALARINA MÜSAADE ETMEYECEÄžÄ°Z"

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, OsmanlÄ±spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ahmet Gökçek, yöneticiler, teknik direktörler Åženol GüneÅŸ, RÄ±za ÇalÄ±mbay ve M.ReÅŸit Akçay ile tüm futbolcular saha ortasÄ±nda dev Türk bayraÄŸÄ± ile poz vererek, basÄ±n mensuplarÄ±na birlik beraberlik mesajÄ± verdi. Fikret Orman ve Ahmet Gökçek, fotoÄŸraf çekiminden sonra yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, ''Bu ülkenin beraberliÄŸini bozmaya çalÄ±ÅŸanlara müsaade etmeyeceÄŸiz'' dediler.

"DOÄžAÇLAMA OLARAK TOPLANDIK"

Orman yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Moralsiz bir toplum oluÅŸturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ne yapabiliriz diye sohbet ediyorduk, böyle doÄŸaçlama olarak, takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n hep birlikte poz vermesi gibi bir ÅŸey çÄ±ktÄ±. Çok da güzel oldu. Bu ülkede yaÅŸamaktan çok mutluyuz ve bu ülkenin beraberliÄŸini bozmaya çalÄ±ÅŸanlara müsaade etmeyeceÄŸiz. Ä°nsanlarÄ±n moralini yüksek tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Spor bunlardan en önemli bir tanesi. Birlik ve beraberlik adÄ±na spor önem arz ediyordu ve elimizden geldiÄŸince biz de mücadele ediyoruz" dedi.

"DOSTUZ, KARDEÅžÄ°Z"

OsmanlÄ±spor BaÅŸkanÄ± Ahmet Gökçek de, "Genel olarak yapÄ±lmak istenenler karÅŸÄ±sÄ±nda bir mesaj vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biz hep böyleyiz, dostuz kardeÅŸiz ve hep beraber diyaloglarÄ±mÄ±zÄ± devam ettiriyoruz. Biz güzel mesajlar vermeye devam edeceÄŸiz. Bu millet, bu bayrak bizim. Bu yaptÄ±klarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda her zaman alacaklarÄ± tek mesaj, birlik ve beraberlik mesajÄ± olacaktÄ±r. Hep birlikte birlik ve beraberliÄŸimizi göstermek adÄ±na ufak bir organizasyon yaptÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.