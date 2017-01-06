FenerbahÃ§e'de tekrar oynamak ister misin sorusuna Santos'tan jet yanÄ±t

FenerbahÃ§e'de bir dÃ¶nem forma giyen Andre Santos, "FenerbahÃ§e'de tekrar oynamak ister misin?" sorusuna "Ä°stemem dersem yalan sÃ¶ylerim" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor formasÄ± giyen Andre Santos geçmiÅŸte iki sezon formasÄ±nÄ± terlettiÄŸi Fenerbahçe'yi ve Süper Lig'deki ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.Boluspor'a neden geldiÄŸini de anlatan Santos, "Beni buraya getiren ÅŸey bir proje oldu. HocayÄ± zaten tanÄ±yordum. Beni isteyen baÅŸka kulüpler de olmuÅŸtu. BurasÄ± ile ilgili anlatÄ±lanlar beni cezbetmeye yetti ve bende burayÄ± seçtim. HayatÄ±m boyunca hep çizgide oynadÄ±m. Fenerbahçe'den de hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z ofansif yönüm daha iyiydi ilk sezonumda 13 gol atmÄ±ÅŸtÄ±m" dedi.

"FENERBAHÇE'YE KARÅžI OYNAMAK DAHA CAZÄ°P OLUR"

Santos, Fenerbahçe'de oynamak ister misin sorusuna, "Ä°stemem dersem yalan söylerim. Orada çok güzel hatÄ±ralarÄ±m oldu. Van Persie ile konuÅŸtuÄŸumda sen gel bize maaÅŸÄ±nÄ± ben ödeyeceÄŸim demiÅŸti. Fenerbahçe'ye dönmek yerine onlara karÅŸÄ± oynamak daha cazip" cevabÄ±nÄ± verdi.

"BAÅžAKÅžEHÄ°R ÇOK Ä°YÄ° AMA..."

Süper Lig'deki ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Santos, "Süper Lig bu sezon çok rekabetçi geçiyor. BaÅŸakÅŸehir'in baÅŸarÄ±sÄ± hiçe sayÄ±lamaz. Ancak arkadan Fenerbahçe, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ geliyor. Ben bütün takÄ±mlarÄ± baÅŸarÄ±lÄ± buluyorum. BaÅŸakÅŸehir'e baÅŸarÄ±lar diliyorum ama gönlümden geçen taraftarÄ± olduÄŸum Fenerbahçe'nin ÅŸampiyÄ±on olmasÄ±, alabildiÄŸi kadar puan alÄ±p sezon sonu mutlu sona ulaÅŸmasÄ±" ifadelerini kullandÄ±.