SÃ¼resiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Yasin Ã–ztekin'in akÄ±beti ne olacak

Tuzlaspor maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart alarak sÃ¼resiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Yasin Ã–ztekin hakkÄ±nda kararÄ± Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ verecek.

Galatasaray'da süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan tecrübeli futbolcu, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetime yazÄ±lÄ± savunmasÄ±nÄ± sundu. "Ne olur beni bir kez dinleyin" diyerek kendisine söz hakkÄ± verilmesini isteyen Yasin Öztekin, yazÄ±lÄ± deÄŸil sözlü savunma verdi.

"BENÄ° TAHRÄ°K ETTÄ°LER"

Yasin Öztekin, kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±na neden olan Tuzlaspor maçÄ±ndaki o kÄ±rmÄ±zÄ± kart hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± savunmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "MaçÄ± kazanmak için aÅŸÄ±rÄ± hÄ±rslÄ± idim. Rakip takÄ±m oyuncularÄ± da, beni saha içinde tahrik etti. HÄ±rsÄ±mÄ±n kurbanÄ± oldum. Hata yaptÄ±m, özür dilerim."Yasin Öztekin'in yazÄ±lÄ± savunmasÄ± yönetim kuruluna iletilirken tecrübeli futbolcu hakkÄ±nda son kararÄ± Galatasaray Kulübü baÅŸkanÄ± Dursun Özbek ve yönetim kurulu verecek. Yasin Öztekin, bu süre zarfÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± U-21 takÄ±mÄ± ile Florya Metin Oktay Tesislerinde sürdürecek.