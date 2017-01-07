Ana Sayfa | SPOR 07/01/2017 09:45

UEFA Ã¼lke puanÄ±na katkÄ± yapan takÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


UEFA'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 5 yÄ±lÄ±n Ã¼lke puanÄ±na katkÄ± yapan takÄ±mlarÄ± belli oldu.

UEFA'nÄ±n düzenlediÄŸi kupalarda mücadele eden takÄ±mlarÄ±n son 5 yÄ±lda ülke puanÄ±na ne kadar katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belli oldu.Galatasaray, ilk sÄ±rayÄ± alÄ±rken Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± takip etti.

Ä°ÅŸte temsilcilerimizin topladÄ±ÄŸÄ± puanlar...

Galatasaray (57880 Puan)

Fenerbahçe (43880 Puan)

BeÅŸiktaÅŸ (32880 Puan)

Trabzonspor (26380 Puan)

Bursaspor (9880 Puan)

OsmanlÄ±spor (9880 Puan)

BaÅŸakÅŸehir (9380 Puan)

Karabükspor (8380 Puan)

Konyaspor (7880 Puan)

EskiÅŸehirspor (7880 Puan)

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