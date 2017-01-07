UEFA Ã¼lke puanÄ±na katkÄ± yapan takÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

UEFA'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 5 yÄ±lÄ±n Ã¼lke puanÄ±na katkÄ± yapan takÄ±mlarÄ± belli oldu.
UEFA'nÄ±n düzenlediÄŸi kupalarda mücadele eden takÄ±mlarÄ±n son 5 yÄ±lda ülke puanÄ±na ne kadar katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belli oldu.Galatasaray, ilk sÄ±rayÄ± alÄ±rken Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± takip etti.
Ä°ÅŸte temsilcilerimizin topladÄ±ÄŸÄ± puanlar...
Galatasaray (57880 Puan)
Fenerbahçe (43880 Puan)
BeÅŸiktaÅŸ (32880 Puan)
Trabzonspor (26380 Puan)
Bursaspor (9880 Puan)
OsmanlÄ±spor (9880 Puan)
BaÅŸakÅŸehir (9380 Puan)
Karabükspor (8380 Puan)
Konyaspor (7880 Puan)
EskiÅŸehirspor (7880 Puan)