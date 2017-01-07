HalÄ±saha oyuncusu dediÄŸi Kerim Frei'yi ÅŸimdi kadroya dahil etmek istiyor

Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n "halÄ±saha futbolcusu" diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve performansÄ±nÄ± sÄ±kÃ§a eleÅŸtirdiÄŸi Kerim Frei'yi kadroya almak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen YalçÄ±n'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n genç oyuncusu Kerim Frei'yi istediÄŸi öÄŸrenildi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün genel menajeri Ali ReÅŸat ÇaÄŸan'Ä±n da 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu ile ilgilendiklerini doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Sporx'te yer alan haberde ÇaÄŸan'Ä±n, Kerim Frei'yi çok istediklerini idarecilere söylediÄŸi BeÅŸiktaÅŸlÄ± yöneticiler ile saatler süren görüÅŸmenin ardÄ±ndan olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

YERDEN YERE VURMUÅžTU

Bu haber akÄ±llara Sergen YalçÄ±n'Ä±n yorumculuk yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde Kerim Frei ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r eleÅŸtirileri getirdi. YalçÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Fenerbahçe'ye 2-0 maÄŸlup olduÄŸu maçÄ±n ardÄ±ndan genç futbolcu ile ilgili ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yapmÄ±ÅŸtÄ±;

"NE OYNADIÄžINI ÇÖZEMEDÄ°M"

"Ben Kerim Frei'Ä±n ne oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l bir oyuncu olduÄŸunu çözemedim halÄ± saha oyuncusu gibi geliyor. Ne olduÄŸunu çözemedim. HalÄ± sahada 6'ya 6 maç oynasak oynatÄ±rÄ±m. Çabuk diye vÄ±dÄ± vÄ±dÄ± bir ÅŸeyler yapÄ±yor ama derbide falan Kerim ile oynanmaz"