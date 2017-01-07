Real Madrid'in yÄ±ldÄ±z oyuncusu Ronaldo'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama

Real Madrid'te oynayan Cristiano Ronaldo, oÄŸluna kendisinden daha iyi olan birilerinin varlÄ±ÄŸÄ±ndan sÃ¶z ettiklerini ve baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok kÄ±skanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Ä°nsanlar oÄŸluma, benden daha iyileri olduÄŸunu söylüyor!" Bu sözler Real Madrid'in yÄ±ldÄ±zÄ± Ronaldo'ya ait. Portekizli yÄ±ldÄ±z, oÄŸlunun futbol severlerce her zaman hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ona zaman zaman kendisinden daha iyi futbolcular olduÄŸunun söylendiÄŸini açÄ±kladÄ±. Cristiano'ya göre, Ronaldo Jr. çoÄŸu zaman kendisinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kÄ±skanan insanlar tarafÄ±ndan hedef alÄ±nÄ±yor. OÄŸlu ise bu durumla nasÄ±l baÅŸa çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸinin farkÄ±nda...