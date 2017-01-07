Galatasaray'da Suudi Arabistan'da oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi bÃ¼yÃ¼k kriz

9 Ocak'ta Suudi Arabistan'da oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi GalatasaraylÄ± bazÄ± futbolcular Arabistan'a gitmek istemediÄŸini belirtmesi Ã¼zerine kulÃ¼pte gerginlik Ã§Ä±ktÄ±.

8 Ocak'a kadar Antalya'da kampa devam edecek olan Galatasaray, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'a giderek Al Ä°ttifak takÄ±mÄ±yla hazÄ±rlÄ±k maçÄ± oynayacak. Ancak önemli bir sorun var. BaÅŸta yabancÄ± oyuncular olmak üzere birçok ismin Arabistan'a giriÅŸ yapmak istemediÄŸi öÄŸrenildi.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Sebebi ise bazÄ± ülkelerin, pasaportunda Arabistan damgasÄ± olanlara giriÅŸte sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±karmasÄ±. AyrÄ±ca Ä°ran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Sudan ve Suudi Arabistan'Ä±n da, pasaportlarÄ±nda belirli ülkelerin damgasÄ± bulunanlarÄ± ülkeye almadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. BazÄ± oyuncularÄ±n, "BaÅŸÄ±mÄ±za ne geleceÄŸi belli deÄŸil" diyerek bu seyahate gitmeyi kabul etmediÄŸi belirlendi. Yöneticiler ÅŸimdi bu sorun için çözüm yolu arÄ±yor.