Galatasaray'Ä±n Rodrigues transferi Yunanistan'da bÃ¶yle eleÅŸtirildi

Galatasaray'Ä±n Yunanistan'dan transfer etmek istediÄŸi Garry Rodrigues iÃ§in PAOK'un eski kalecisi Blanton Fortoula, "Rodrigues iyi bir futbolcu ama hala bÃ¼yÃ¼k bir futbolcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlÄ±yor." dedi.

Galasaray'Ä±n bir süredir transfer etmek için uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± Garry Rodrigues hakkÄ±nda PAOK'un eski kalecisi Blanton Fortoula açÄ±klamalarda bulundu.Yunan radyosuna konuÅŸan Fortoula'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n tamamÄ±;"Bu durum için çok üzgünüm. Rodrigues iyi bir futbolcu ama hala büyük bir futbolcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlÄ±yor. Bir teklif geldi diye ÅŸu an amatörce davranÄ±yor. Kulübünüze sadÄ±k olmalÄ±sÄ±nÄ±z"

"G.SARAY, BARCELONA DEÄžÄ°L"

"Oyuncular kontratlarÄ±na saygÄ± göstermeli ve PAOK kulübüne saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapmamalÄ±. Böyle bir ÅŸekilde Türkiye'ye gitmek doÄŸru deÄŸil. Sonuçta Galatasaray, Barcelona deÄŸil"

"YERÄ°NE OYUNCU BULMAK ZOR"

"Bu kadar iyi bir hücumcunun yerine ÅŸu an adam bulmak zor. TakÄ±mÄ±n acilen takviyeye ihtiyacÄ± var ve kaliteyi yükseltebilecek bir oyuncu alÄ±nmalÄ±"

YUNAN BASINI: 3.5 MÄ°LYONA ANLAÅžILDI

Yunan gazetesi Arena'da Galatasaray'Ä±n Rodrigues için PAOK ile 3.5 milyon Euro'ya anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair haber manÅŸete taÅŸÄ±ndÄ±.