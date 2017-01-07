Ä°ÅŸte Samuel Eto'o'nun yeni talibi

Antalyasporlu oyuncu Samuel Eto'o'ya BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra bir de Medipol BaÅŸakÅŸehir talip oldu.

LÄ°G TV'nin haberine göre Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Antalyaspor yönecilerinin Eto'o'nun transferi için için masaya oturduÄŸu belirtildi.Ä°ki kulübün görüÅŸmesinin bitmesinin ardÄ±ndan Eto'o'nun hangi takÄ±ma gideceÄŸinin netlik kazanacaÄŸÄ± kaydedildi.Bu sezon Antalyaspor'da 13 maça çÄ±kan Kamerunlu golcü, 5 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.

RIZA ÇALIMBAY: "GÄ°TMEK Ä°STEYENÄ° TUTMAM"

Antalyaspor Teknik Direktörü RÄ±za ÇalÄ±mbay, Samueo Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ'a transferi ile igili TRT Spor canlÄ± yayÄ±nÄ±nda oldukça net açÄ±klamalarda bulundu.ÇalÄ±mbay, iÅŸin çok uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken; "Eto'o ile ilgili net konuÅŸuyorum. Ben bir kere gitmek isteyeni tutmam. EÄŸer ki görüÅŸtüyse yine tutmam. Ama gitmek istiyorsa gitmesi için elimden geleni yaparÄ±m, çünkü takÄ±ma bir faydasÄ± olmaz. Bu iÅŸin en geç bugün bitmesi gerekiyor. Sezon baÅŸÄ± böyle bir ÅŸey yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve Eto'o kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸ. Ben bu iÅŸlerle uÄŸraÅŸmak istemiyorum. Giderse baÅŸarÄ±lar dileriz, kalÄ±rsa bütün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermesi gerek. Åžu anda Eto'o'yu isteyen baÅŸka takÄ±mlar da var. Benim canÄ±mÄ± sÄ±kmaya baÅŸladÄ± artÄ±k bu transfer durumlarÄ±. Bir an önce sonlanmasÄ± gerek bunun" ifadelerini kullandÄ±.

"GÄ°TMEK Ä°STERSE, GÜLE GÜLE DERÄ°Z"

Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ ile görüÅŸtüÄŸü haberlerine yorum yapan teknik adam, "Mutlaka bir gerçek payÄ± vardÄ±r bu görüÅŸmenin belki de menajerler yapmÄ±ÅŸtÄ±r görüÅŸmeyi. Olabilir bunlar. Eto'o da ÅŸöyle düÅŸünebilir, "Kariyerimin sonunda büyük takÄ±mda oynamak isterim" diyebilir. En önemli ÅŸey Eto'o'nun gitmek isteyip istemediÄŸidir. Gitmek isterse güle güle deriz" diye konuÅŸtu.

"BEN ETO'O'YA DA HAK VERÄ°YORUM"

Eto'o'nun BeÅŸiktaÅŸ'a gitmek istemesinde haklÄ± olduÄŸunu söyleyen deneyimli hoca, "Eto'o'yu BeÅŸiktaÅŸ istediÄŸi için bu kadar çok konuÅŸuyoruz. Yoksa bu kadar konuÅŸulmazdÄ±. Eto'o çok iyi bir profesyonel. Ben geldiÄŸimden beri de çok iyi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžimdi eÄŸer giderse büyük takÄ±mlara bambaÅŸka bir hava ile karÅŸÄ±lanacak. Eto'o'ya hak da veriyorum. Böyle imkanlar varken önünde ÅŸampiyonlukla bitirmek isteyebilir. BeÅŸiktaÅŸ ile arada iletiÅŸim kurulduÄŸu zaman her ÅŸey olabilir." dedi.

"KERÄ°M FREI'I ETO'O OLAYI OLMADAN Ä°STEDÄ°M"

Kerim Frei ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nu istediÄŸini de tekrarlayan RÄ±za ÇalÄ±mbay, "Ben burada gerçek ne ise onu anlatÄ±yorum. Ben Kerim'i Eto'o olayÄ± olmadan önce istemiÅŸtim. EÄŸer BeÅŸiktaÅŸ bir tane forvet alÄ±rsa Ömer'i de alÄ±rÄ±z. Eto'o kalsa da forvet transferi yapÄ±lacak. Olcay da yazÄ±lÄ±yor Necip de. Necip'i BeÅŸiktaÅŸ olsam ben de vermem" diyerek sözlerini noktaladÄ±.

FÄ°KRET ORMAN'DAN SAMUEL ETO'O AÇIKLAMASI

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman da, Samuel Eto'o ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu.BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Samuel Eto'o ile daha önceden ilgilendiÄŸini ifade eden Orman, "Antalyaspor büyük bir camia! BaÅŸÄ±nda da bizim kaptanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yapmÄ±ÅŸ RÄ±za ÇalÄ±mbay var. RÄ±za Hoca bizim için çok kÄ±ymetli bir insan. Biz 'Ä°lgilenmiyoruz' dersek yalan söylemiÅŸ oluruz. Ä°lgilendik. Fakat bu Eto'o ile ilgilenmemiz Antalyaspor'un rÄ±zasÄ±yla olacak bir ÅŸey. Gazetelerde görüyorum ÅŸu oyuncuyu veriyor falan. Bizim oyuncularÄ±mÄ±z mal deÄŸiller. Bizim kulübümüzde böyle ÅŸey olmaz. Oyuncular bizim evlatlarÄ±mÄ±z. Onlara duygusuz bir bardak gibi, bunu buraya koydum, bizde olmaz öyle ÅŸeyler. Ancak takÄ±m kadromuz çok geniÅŸ. BazÄ± oyuncularÄ±mÄ±z takÄ±m içerisinde yer bulmayabilirler. BaÅŸka kulüplere gidip oynamalarÄ±nÄ± istediÄŸimiz isimler var. Oyuncu ve kulüpler isterlerse bazÄ± oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n kiraya gitmesi yönünde arzularÄ±m var. Ama buna takas olarak bakmam ben. KÄ±ymetli oyuncularÄ±m var. OynamadÄ±kça geriye düÅŸüyorlar. Rhodolfo ne zorluklarla aldÄ±k. MüthiÅŸ bir insan. Åžimdi sakatlÄ±ktan çÄ±ktÄ±, top oynamasÄ± lazÄ±m. Bu Rhodolfo'yu satalÄ±m falan deÄŸil. Böyle düÅŸüncede olduÄŸumuz oyuncularÄ±mÄ±z var. Eto'o'ya döndüÄŸümüz zaman, kÄ±smetse olur. Aboubakar BeÅŸiktaÅŸ'ta önemli iÅŸler yaptÄ±. Golcünün gol atmasÄ± sadece golcüyle alakalÄ± olan bir ÅŸey deÄŸil. KanatlarÄ±n, orta sahanÄ±n çok iyi çalÄ±ÅŸmasÄ± lazÄ±m. Cenk zaten milli takÄ±mÄ±n santraforu. Antalyaspor'un da bizim de iÅŸimize gelirse Eto'o olabilir" dedi.