Ana Sayfa | SPOR 07/01/2017 11:51

Corinthians Colin KazÄ±m Richardsâ€™Ä± kadrosuna kattÄ±


TÃ¼rk futbolcu Colin KazÄ±m'Ä±n bu sezon oynayacaÄŸÄ± takÄ±m belli oldu.

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Corinthians, Türk futbolcu Colin KazÄ±m Richards’Ä± kadrosuna kattÄ±.Kulübün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 30 yaÅŸÄ±ndaki Colin KazÄ±m ile 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Geçen yÄ±l Coritiba’ya transfer olarak Brezilya’da forma giyen ilk Türk futbolcu unvanÄ±nÄ± elde eden Colin KazÄ±m, transferiyle ilgili olarak, "Dünya’nÄ±n en büyük kulüplerinden birinde forma giyeceÄŸim için çok mutluyum." ifadesini kullandÄ±.Corinthians, Colin KazÄ±m’Ä±n 13 yÄ±llÄ±k profesyonel kariyerinde forma giyeceÄŸi 13. kulüp olacak. 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor’un yanÄ± sÄ±ra Ä°ngiltere’nin Bury, Brighton and Hove Albion, Sheffield United ile Blackburn Rovers, Fransa’nÄ±n Toulouse, Yunanistan’Ä±n Olympiakos, Hollanda’nÄ±n Feyenoord, Ä°skoçya’nÄ±n Celtic ve Brezilya’nÄ±n Coritiba ekiplerinde görev yaptÄ±.A Milli Futbol TakÄ±mÄ±’nda 37 kez forma giyen hücum oyuncusu, Fenerbahçe, Olympiakos ve Celtic ile lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

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