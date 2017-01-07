Ana Sayfa | SPOR 07/01/2017 12:20

Caner Erkin beklenen tarihten Ã¶nce sahalara geri dÃ¶nmek istiyor


AÅŸil tendonu kopmasÄ± sonucu sezonu kapatan Caner Erkin'in sahalara erken dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

AÅŸil tendonu koptuÄŸu için sezonu kapattÄ±ÄŸÄ± belirtilen BeÅŸiktaÅŸlÄ± Caner Erkin sahalara beklenen tarihten önce dönmeyi hesaplÄ±yor. Ancak bunun ciddi sakÄ±ncalarÄ± da var. Fotomaç'Ä±n haberine göre; basketbolu bÄ±rakan NBA'in büyük yÄ±ldÄ±zÄ± Kobe Bryant da Caner gibi aÅŸil tendonunu koparmÄ±ÅŸ, parkelere erken dönünce performansÄ± bir hayli düÅŸük kalmÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± doktorlar tecrübeli futbolcu için de benzer endiÅŸeyi taÅŸÄ±yor.

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