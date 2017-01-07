Ana Sayfa | SPOR 07/01/2017 18:49

Eski GalatasaraylÄ± futbolcu Frank de Boer Fatih Terim'i topa tuttu


Galatasaray'Ä±n eski futbolcularÄ±ndan Frank de Boer, Fatih Terim iÃ§in "Kendisi futboldan Ã§ok dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle ilgilenirdi. Tam anlamÄ±yla gerÃ§ek bir megalomandÄ±" dedi.

Galatasaray'Ä±n eski futbolcularÄ±ndan Frank de Boer, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda oynadÄ±ÄŸÄ± dönemde takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda bulunan Fatih Terim hakkÄ±nda ÅŸoke eden sözler sarf etti.HollandalÄ± teknik adam verdiÄŸi özel bir röportaj esnasÄ±nda, "Hiddink, Rijkaard, Advocaat bunlardan bir ÅŸeyler öÄŸrendim. Fatih Terim'den de bir ÅŸeyler öÄŸrendim. Futbolun nasÄ±l oynatÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini öÄŸrendim. O da bir nevi öÄŸrenmek sayÄ±lÄ±r" diye konuÅŸtu.

"TAM ANLAMIYLA GERÇEK MEGALOMAN"

Frank de Boer, önceki yÄ±llarda yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada yine Fatih Terim'i hedef almÄ±ÅŸtÄ±. De Boer, eski teknik direktörü için "Kendisi futboldan çok dÄ±ÅŸ görüntüsüyle ilgilenirdi. Benim hiçbir yerde görmediÄŸim bir ÅŸeydi. YarÄ±m sezonluk bir dönemde aynÄ± kÄ±yafetle diÄŸer antrenmana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmedim. Bu gerçekten inanÄ±lmazdÄ±. Tam anlamÄ±yla gerçek bir megalomandÄ±" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Samuel Eto'o

Antalyaspordan BeÅŸiktaÅŸ'a Eto'o darbesi

Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk, Eto'o'yu satma gibi bir kararlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


Dick Advocaat BaÅŸakÅŸehirspor'un o iki futbolcusunu istedi

FenerbahÃ§eli teknik adam Dick Advocaat, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan BaÅŸakÅŸehir'in iki Ã¶nemli ismini kadroda istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Galatasaray'Ä±n defans oyuncusu Hakan Balta'nÄ±n adÄ± skandal olaya karÄ±ÅŸtÄ±

Galatasaray'da oynayan Hakan Balta'nÄ±n adÄ± Yerdss Selzavon olarak belirtilerek Ä°skoÃ§ takÄ±mÄ± Aberdeen'Ä±n sahte hesabÄ±ndan milli futbolcunun transferi aÃ§Ä±klandÄ±.