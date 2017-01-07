Antalyaspor Eto'o'nun transferi iÃ§in son noktayÄ± koydu

Eto'o'yu BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray, Trabzonspor ve son olarak Medipol BaÅŸakÅŸehir'in de istemesi Ã¼zerine Antalyaspor, Eto'o'yu satmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Antalyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk, büyük hedeflerin ancak büyük iÅŸler ve kiÅŸilerle olabileceÄŸini, bu sebeple de yÄ±ldÄ±z futbolcu Samuel Eto'o'yu satmama kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulübün tesislerinin açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde açÄ±klamalarda bulunan Öztürk, tecrübeli futbolcunun takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nda önemli rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"SATMAMA KARARI ALDIK"

Antalyaspor baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na büyük hedeflerle geldiÄŸini dile getiren Öztürk, "Büyük hedefler, büyük iÅŸler ve kiÅŸilerle olur. KaptanÄ±mÄ±z Eto'o ile ilgili çeÅŸitli transfer dedikodularÄ± çÄ±kÄ±yor. Åžehrimizin güzel insanlarÄ±yla konuÅŸtuk, düÅŸündük ve kaptanÄ±mÄ±zÄ± satmama kararÄ± aldÄ±k. Ne ÅŸart olursa olsun. Ä°nÅŸallah bizim yönetimimiz altÄ±nda Antalyaspor'u ÅŸampiyon göreceÄŸiz. Bunu hep beraber baÅŸaracaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°Z ANTALYASPORUZ"

AçÄ±lÄ±ÅŸta sahneye çÄ±kan 35 yaÅŸÄ±ndaki Eto'o da, Antalya'yÄ± ve Antalyaspor'u sevdiÄŸini ifade etti. Kamerunlu futbolcu, BaÅŸkan Öztürk'ün "Antalyapor'da kalÄ±yor musun?" sorusuna, "KalÄ±yorum", "Biz kimiz?" sorusuna ise "Biz Antalyasporuz" cevabÄ±nÄ± verdi. Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel ise Samuel Eto'o'nun AntalyalÄ± ve Antalyasporlu olduÄŸunu ve öyle kalacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.