Ana Sayfa | SPOR 07/01/2017 19:24

Galatasaray'Ä±n defans oyuncusu Hakan Balta'nÄ±n adÄ± skandal olaya karÄ±ÅŸtÄ±


Galatasaray'da oynayan Hakan Balta'nÄ±n adÄ± Yerdss Selzavon olarak belirtilerek Ä°skoÃ§ takÄ±mÄ± Aberdeen'Ä±n sahte hesabÄ±ndan milli futbolcunun transferi aÃ§Ä±klandÄ±.

Galatasaray'Ä±n tecrübeli defans oyuncusu Hakan Balta ile ilgili olarak sosyal medyayÄ± sallayan bir olay yaÅŸandÄ±. Ä°skoç takÄ±mÄ± Aberdeen'Ä±n sahte hesabÄ±ndan milli futbolcunun transferi açÄ±klanÄ±rken Hakan Balta'nÄ±n ismi Yerdss Selzavon olarak belirtildi. Avrupa'nÄ±n en ünlü spor sitelerinden biri olan Sky Sports, son yÄ±llarÄ±n en büyük trollerinden birine düÅŸtü.

SKY SPORTS RETWEET YAPTI

Sky Sports, Ä°skoç takÄ±mÄ± Aberdeen'Ä±n sahte hesabÄ±ndan atÄ±lan bir transfer tweetini haber yaptÄ±. AtÄ±lan tweette Hakan Balta'nÄ±n Ä°skoç kulübüyle 3 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken futbolcunun ismi Yerdss Selzavon olarak belirtildi. Sky Sports, gerçeklikle alakasÄ± olmayan bu tweeti haberleÅŸtirerek sosyal medyada alay konusu haline geldi. GalatasaraylÄ± taraftarlar konuyla ilgili olarak espirili tweetler attÄ±.

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