Rakibinin suratÄ±na tekme atan futbolcuya 10 ay hapis istemi

Nazilli Sanayispor'un eski futbolcusu Mehmet DeÄŸirmenci, yerde yatan rakibinin yÃ¼zÃ¼ne kasten vurmasÄ± Ã¼zerine 10 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilçesinde oynanan amatör karÅŸÄ±laÅŸmada yerde yatan rakibinin suratÄ±na tekme atan ve 'kasten yaralama' suçundan yargÄ±lanan Nazilli Sanayispor'un eski futbolcusu Mehmet DeÄŸirmenci'ye 10 ay hapis cezasÄ± verildi. Ancak mahkeme, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.AydÄ±n 1'inci Amatör Küme 1'inci Grup'ta mücadele eden Nazilli Sanayispor ile DallÄ±caspor, 2015'in AralÄ±k ayÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Nazilli Åžehir StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 12'nci dakikasÄ±nda DallÄ±caspor'un oyuncusu Kayhan KarakaÅŸ, topla saÄŸ kanattan rakip ceza alanÄ±na girmek üzereyken rakibi Mehmet DeÄŸirmenci tarafÄ±ndan faul ile durduruldu. Hakem, DeÄŸirmenci'ye kÄ±rmÄ±zÄ± kart gösterdi. TakÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±rakmayÄ± kabullenemeyen DeÄŸirmenci, acÄ± içinde yerde yatan rakibi KarakaÅŸ'Ä±n suratÄ±na tekme attÄ±ktan sonra sahayÄ± terk etti.

HASTANEYE KALDIRILMIÅžTI

Tekme darbesiyle bir diÅŸi kÄ±rÄ±lan ve dudaÄŸÄ± patlayan KarakaÅŸ, oyuna devam etmek istedi. Oyun, tekrar baÅŸladÄ±. Ancak 5 dakika sonra KarakaÅŸ, baÅŸÄ±nÄ±n döndüÄŸünü belirtip, oyundan çÄ±ktÄ±. KarakaÅŸ, ambulans çaÄŸÄ±rÄ±lÄ±p, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan KarakaÅŸ'Ä±n iç tarafÄ± açÄ±lan dudaÄŸÄ±na 8 dikiÅŸ atÄ±ldÄ±. DallÄ±caspor'un 10 kiÅŸi tamamladÄ±ÄŸÄ± maç 2-2 beraberlikle sonuçlandÄ±. Tepki toplayan hareketin ardÄ±ndan, DeÄŸirmenci'nin takÄ±mÄ±yla iliÅŸkisi kesildi. AyrÄ±ca olay savcÄ±lÄ±ÄŸa intikal etti.Mehmet DeÄŸirmenci hakkÄ±nda Nazilli Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açÄ±ldÄ±. Türk Ceza Kanunu'nun 86'ncÄ± maddesi kapsamÄ±nda 'kasten yaralama' suçundan yargÄ±lanan DeÄŸirmenci'ye, 10 ay hapis cezasÄ± verildi. Ancak mahkeme hükmün açÄ±klamasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

Ä°KÄ° YIL FUTBOLDAN MEN EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Türkiye'nin tepkisinin çeken olay sonrasÄ± AydÄ±n Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Nejat Doyuran baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanmÄ±ÅŸ, Nazilli Sanayisporlu Mehmet DeÄŸirmenci'yi 2 yÄ±l futboldan men etmiÅŸti. Oy birliÄŸiyle bu kararÄ± alan kurul, DeÄŸirmenci'ye ayrÄ±ca 2 yÄ±llÄ±k men süresinin bitmesinin ardÄ±ndan, 21 müsabakada daha oynamama cezasÄ± verilmiÅŸti.