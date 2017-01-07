Dick Advocaat BaÅŸakÅŸehirspor'un o iki futbolcusunu istedi

FenerbahÃ§eli teknik adam Dick Advocaat, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan BaÅŸakÅŸehir'in iki Ã¶nemli ismini kadroda istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzayÄ± Oleksandr Karavaev'e attÄ±rdÄ±. SarÄ±-Lacivertliler, Mehmet Ekici'yi de bitirme noktasÄ±na geldi.Taraftarlar, Ekici ile ilgili resmi açÄ±klama beklerken; Dick Advocaat yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. HollandalÄ± teknik adam, doÄŸrudan baÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la konuÅŸarak lider BaÅŸakÅŸehir'in en önemli iki ismini; Emre BelözoÄŸlu ve Edin Visca'yÄ± istedi.

"SÜPER BÄ°R Ä°Åž OLUR"

Advocaat'Ä±n baÅŸkana, "Biliyorum, ÅŸampiyonluk yolundaki rakibimizden transfer yapmak çok zor. Ancak eÄŸer Visca'yÄ± hatta bir de Emre BelözoÄŸlu'nu alabilirsek, bizim için süper olur. Bu iki oyuncuyla ÅŸampiyonluk yolunda çok önemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ oluruz. Bu nedenle imkanÄ±mÄ±z elverdiÄŸince Visca ve Emre için elimizden geleni yapmalÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Yönetimin bu talep sonrasÄ± giriÅŸimlere baÅŸlamasÄ± bekleniyor.