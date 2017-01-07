Antalyaspordan BeÅŸiktaÅŸ'a Eto'o darbesi

Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk, Eto'o'yu satma gibi bir kararlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Dün Fikret Orman'Ä±n 'KÄ±smetse alÄ±rÄ±z' dediÄŸi Kamerunlu golcü için Antalyaspor cephesinden flaÅŸ bir açÄ±klama geldi.Kulüp baÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk, Antalyaspor'un yeni tesisinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda, yÄ±ldÄ±z futbolcuyu satmama kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Öztürk açÄ±klamasÄ±nda, Eto'o için bir takÄ±m teklifler aldÄ±k, ancak biz kararÄ±mÄ±zÄ± oyuncumuzu takÄ±mda tutmak yönünde aldÄ±k" diye konuÅŸtu.AynÄ± tesis açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Samuel Eto'o da transferiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu. 36'lÄ±k yÄ±ldÄ±z Antalyaspor'da kalacaÄŸÄ±nÄ± deklare etti.