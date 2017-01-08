Ä°ÅŸte kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Emmanuel Emenike'nin yeni talibi

FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r Dick Advocaat'Ä±n takÄ±mdan gÃ¶ndermek istediÄŸi Emmanuel Emenike'yi Coritiba'nÄ±n istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±p Antalya kampÄ±na da dahil etmediÄŸi Emmanuel Emenike'ye sürpriz bir talip çÄ±ktÄ±.Fotomaç'Ä±n haberine göre Colin KazÄ±m'Ä± 2 gün önce 295 bin Euro'ya Corinthians'a gönderen Coritiba'nÄ±n bu boÅŸluÄŸu NijeryalÄ± futbolcu ile doldurmak istediÄŸi bildirildi. Brezilya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Coritiba'nÄ±n birkaç gün içinde sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaÄ±p ÅŸartlarÄ± görüÅŸeceÄŸi iddia edildi.

KÄ°RALIK OLARAK Ä°STEYECEKLER

Haberlerin detaylarÄ±nda Fenerbahçe ile Coritiba'nÄ±n ikili iliÅŸkilerine vurgu yapÄ±lÄ±rken, Emenike için sunulacak teklifin kiralama ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Fenerbahçe ile yapÄ±lacak pazarlÄ±klara göre KazÄ±m'dan gelen paranÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n bu transferde kullanÄ±labileceÄŸinin de altÄ± çizildi.

ALEX DE ORAYA GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza da sarÄ±-lacivertli takÄ±mla yollarÄ± ayÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Coritiba'nÄ±n yolunu tutmuÅŸ, eski ekibinde bir süre forma giydikten sonra futbolu burada bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

WÄ°EL Ä°ÇÄ°N DE TEKLÄ°F BEKLÄ°YOR

Fenerbahçe, Emenike ile birlikte kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan diÄŸer bir isim Van Der Wiel için de gelecek teklifleri bekliyor. HollandalÄ± oyuncudan istediÄŸi verimi alamayan sarÄ±-lacivertliler tecrübeli saÄŸ beki ya kiralÄ±k olarak göndermek ya da takasta kullanmak istiyor. Wiel konusunu bir an önce çözmek isteyen yönetim, yapÄ±lacak transferlere böyle kaynak bulmak amacÄ±nda.