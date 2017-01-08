Ana Sayfa | SPOR 08/01/2017 10:43

Galatasaray'Ä±n yeni Elmander'inden teklif iÃ§in flaÅŸ aÃ§Ä±klama


Elmander'e benzetilen Sebastian Andersson, Galatasaray'la bir dÃ¶nemdir sÄ±k sÄ±k adÄ±nÄ±n geÃ§mesi Ã¼zerine, "Ã‡ok sayÄ±da mesaj aldÄ±m ancak bu konu hakkÄ±nda kesin bir ÅŸey duymadÄ±m" dedi.

Ä°sveç'te Norkköping formasÄ± giyen ve hem 1.90'luk boyu hem de oyun tarzÄ±yla vatandaÅŸÄ± Elmander'e benzetilen Sebastian Andersson, adÄ±nÄ±n Galatasaray'la anÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda ilk kez bir açÄ±klama yaptÄ±.

"ÇOK SAYIDA MESAJ ALDIM"

Ä°sveç basÄ±nÄ±na konuÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki golcü, "Bu konu hakkÄ±nda kesin bir ÅŸey duymadÄ±m ama ÅŸimdiden Türkiye'den çok sayÄ±da mesaj aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyleyebilirim" ifadesini kullandÄ±. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n forvet adaylarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Andersson için henüz resmi bir giriÅŸim yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da gelen haberler arasÄ±nda.

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