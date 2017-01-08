Galatasaray'dan ayrÄ±lan Emre Ã‡olak Ä°spanya'da rekora koÅŸuyor

Galatasaray'Ä±n eski oyuncusu Emre Ã‡olak, Ä°spanya La Liga'da 13 maÃ§ta attÄ±ÄŸÄ± 1 gol ve 6 asist ile kariyer rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

13 yÄ±llÄ±k Galatasaray kariyerinin ardÄ±ndan Deportivo'ya tranfer olan Emre bu sezon Ä°spanya La Liga'da 13 maçta 1 gol 6 asist ile takÄ±mÄ±na katkÄ± verdi.Sporting Gijon, Granada, Real Sociedad (2), Osasuna ve Espanyol maçlarÄ±nda gol pasÄ± veren yÄ±ldÄ±z futbolcu La Liga'daki tek golünü ise Valencia'ya attÄ±.Süper Lig'de Galatasaray formasÄ±yla 128 maçta 10 gol atan ve 14 asist yapan Emre Çolak 13 haftada yaptÄ±ÄŸÄ± 6 asist ile ÅŸimdiden kariyer rekorunu kÄ±rdÄ±. Deportivo tarihinin ilk Türk futbolcusu olan Emre ilk yarÄ±da La liga'da maç baÅŸÄ±na en çok kilit pas atan 6. oyuncu oldu.