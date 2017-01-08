ErtuÄŸrul Aksoy Hamza Hoca arkamÄ±zda durduÄŸu sÃ¼rece hiÃ§ kimseyi yanÄ±ltmam dedi

Bursaspor'lu genÃ§ oyuncu ErtuÄŸrul Aksoy, maÃ§a Ã§Ä±kmak istemeyince Hamza Hoca'dan bÃ¼yÃ¼k destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bursaspor'un genç savunma oyuncusu ErtuÄŸrul Aksoy, özellikle Türkiye KupasÄ±'nda oynanan Akhisar Belediyespor maçÄ±nda iki penaltÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± maçta bir anda dikkatleri üzerine çekerken, o karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n devre arasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bursa Hakimiyet'e konuÅŸan ErtuÄŸrul Aksoy ÅŸu sözleri söyledi: Kupada oynanan ve iki penaltÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Akhisar Belediyespor maçÄ±nÄ±n devre arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlatan genç isim, "HocanÄ±n nasÄ±l kaliteli bir insan olduÄŸunu anlatabilirim. Maçta iki penaltÄ± yaptÄ±rdÄ±m ve benim için kötü geçiyordu. KupanÄ±n iki favori takÄ±mÄ±yÄ±z. OnlarÄ± orada yendiÄŸimiz zaman daha rahat üst tura çÄ±kacaÄŸÄ±z. Devre arasÄ±nda içeri girdik. Benim moralim çok bozuktu. Hocaya beni çÄ±kartmasÄ±nÄ± ve kendimi hiç iyi hissetmediÄŸimi söyledim. Hoca da bana, 'Åžu maçta seni oyundan alÄ±r mÄ±yÄ±z? Åžimdi sahaya çÄ±kÄ±yorsun ve 2-3 tane daha penaltÄ± yaptÄ±rÄ±yorsun' dedi bana. Orada ne kadar büyük bir hoca ve ne kadar güzel bir insan olduÄŸunu anladÄ±m. Hoca arkamÄ±zda durduÄŸu sürece ne hocayÄ± ne de taraftarÄ± yanÄ±ltmayacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu.