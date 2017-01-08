Ana Sayfa | SPOR 08/01/2017 12:14

BeÅŸiktaÅŸ forvet transferi iÃ§in rotayÄ± Brezilya'ya Ã§evirdi


BeÅŸiktaÅŸ, Eto'o'yu transfer edemeyince Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun Arjantinli golcÃ¼sÃ¼ Lucas Pratto ile ilgilendiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Yöneticiler 28 yaÅŸÄ±ndaki forvet için Brezilya kulübü ile görüÅŸmelere baÅŸladÄ±. TakÄ±mÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar sözleÅŸmesi bulunan Pratto, daha önce Ä°talyan Genoa'da oynayÄ±p Avrupa macerasÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. 2 sezondur Atletico Mineiro'da forma giyen tecrübeli futbolcunun deÄŸerinin 5 milyon Euro olduÄŸu bildirildi. Pratto, bu sezon Atletico Minero'da ligde 18 maçta, 5 gol atarken, Libertadores KupasÄ±'nda ise 10 karÅŸÄ±laÅŸmada 5 gol kaydetti.

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