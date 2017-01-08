Ana Sayfa | SPOR 08/01/2017 12:25

Abdullah AvcÄ±'dan Galatasaray hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama


Medipol BaÅŸakÅŸehir'in teknik direktÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±, Galatasaray'dan teklif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'de 2016'nÄ±n flaÅŸ takÄ±mÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir'in teknik direktörü Abdullah AvcÄ±, ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±yla alakalÄ± açÄ±klamalarda bulunurken, Galatasaray'la ilgili de önemli sözler sarfetti. Fanatik'e konuÅŸan Abdullah AvcÄ±'nÄ±n röportajÄ±ndan önemli kesitler ÅŸu ÅŸekilde:

"BURSASPOR'DAN DAHA Ä°YÄ°YÄ°Z"

"Bursaspor kÄ±yaslanÄ±yoruz ama ÅŸampiyonluktan bahsetmek için erken. EÄŸer 28. haftalara bu bantta girersek o zaman konuÅŸuruz. Bursaspor futbol kültürüyle çok önemli bir camia. Ancak o zamanla, yani ÅŸampiyon olduklarÄ± dönemle kÄ±yaslarsak oyun ve oyuncu kalitesi olarak o zamanki Bursa'nÄ±n önündeyiz. OnlarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± destekledik ve ErtuÄŸrul hocaya çok sevindik. Fakat biz daha üzerindeyiz gibi geliyor bana. Bizi ÅŸampiyon yapmazlar diyeasla korkmuyorum. Çünkü futbol sahanÄ±n içinde saf ve temiz bir oyundur. Yani sahanÄ±n içinde oyun gücünü ortaya koyarsan seni kimse durduramaz. OyuncularÄ±ma hep bunu söylüyorum. HatalÄ± kararÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Adana maçÄ±ndan sonra da bunu söyledim. O maçta 39 orta yapmÄ±ÅŸÄ±z!"

"GALATASARAY'DAN TEKLÄ°F ALDIM"

"Galatasaray altyapÄ±sÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mdan dolayÄ± ve ÅŸu anki baÅŸarÄ±dan ötürü taraftar bizi Galatasaray'a yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Birkaç kez teklif aldÄ±k. Ancak profesyonel olarak çalÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z duygusallÄ±k kalmÄ±yor. Sadece Galatasaray'dan deÄŸil, büyük takÄ±mlardan teklif aldÄ±m. DoÄŸru zamanda doÄŸru takÄ±m için bu kararÄ± veririm. Ben çok vefakar bir insanÄ±m. BaÅŸkanÄ±mla oturur konuÅŸurum."

"MÄ°TROVÄ°C BEÅžÄ°KTAÅž'A KATKI SAÄžLAR"

Siyah beyazlÄ±larÄ±n Rijeka'dan transfer ettiÄŸi stoper Matej Mitrovic hakkÄ±nda da konuÅŸan AvcÄ± ÅŸunlarÄ± söyledi: "Mitrovic tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z izlediÄŸimiz bir oyuncuydu. Rijeka'ya karÅŸÄ± 2 maç oynadÄ±k. Çok iyi bir takÄ±m. Son 5 senesinde Avrupa oynayan bir takÄ±m. HocalarÄ± 4 senedir orada. StatlarÄ± ve tesisleri bize benziyor. Ä°ki stoperleri de çok iyiydi. Mitrovic HÄ±rvatistan Milli TakÄ±mÄ±'nda da oynamaya baÅŸladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ önde oynadÄ±ÄŸÄ± için hamle gücü yüksek bir stopere ihtiyacÄ± var. Yani hÄ±zlÄ± adam lazÄ±m. Bu açÄ±dan deÄŸerlendirirsek doÄŸru oyuncu olarak duruyor. Adaptasyonu saÄŸlanÄ±rsa bence BeÅŸiktaÅŸ'a katkÄ± saÄŸlar."

"AVRUPA'DA KLOPP"

"Teknik direktör olarak dünyada en beÄŸendiÄŸim isim Liverpool'un hocasÄ± Klopp... Onu saygÄ±yla takip ediyorum. Türkiye'de bir deÄŸerlendirme yaparsak da Fenerbahçe'nin hocasÄ± (Advocaat) kÄ±sa zamanda oyun olarak iyi iÅŸler yaptÄ±, söylemleri de çok gerçekçi. Aykut Kocaman, antrenör takÄ±mÄ± deyimini tam olarak sergiliyor zaten. Elenmeleri son derece normal. Avrupa'nÄ±n üst düzey takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±lar. Mustafa Akçay hocaya da büyük saygÄ± duyulmasÄ± gerek. DoÄŸru ÅŸeyler yapÄ±lÄ±yor."

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