At yarÄ±ÅŸÄ±nda 63 yÄ±l sonra yeni bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n organize ettiÄŸi at yarÄ±ÅŸlarÄ± artÄ±k yeni KHK ile birlikte TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu'na devredildi

Tam 63 yÄ±ldÄ±r Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafÄ±ndan organize edilen yarÄ±ÅŸlar artÄ±k el deÄŸiÅŸtirecek.Önceki gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Kanun Hükmünde Kararname ile koÅŸularÄ± düzenleme ve oynatma yetkisi, TJK'dan alÄ±nÄ±p 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Türkiye VarlÄ±k Fonu'na devredildi. Kurumlar arasÄ±ndaki devir anlaÅŸmasÄ±na göre mevcut sözleÅŸme 31 AralÄ±k 2017'ye kadar devam edecek, fakat yetki GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda olacak. BakanlÄ±k, 2017 sonunu beklemeden farklÄ± inisiyatifler kullanabilecek. son ciro 4.5 milyar TL Bu noktadaki en ciddi beklenti özelleÅŸtirme… 2017'nin yazÄ±nda bakanlÄ±ÄŸÄ±n konuyla ilgili olarak ihaleye çÄ±kmasÄ± ve hem oyun oynatma hem de mülklerle alakalÄ± kararÄ±nÄ± vermesi bekleniyor. ÖzelleÅŸtirme ile birlikte sadece geçtiÄŸimiz yÄ±l 4.5 milyar lira oyun oynatma cirosu yapan kurum deÄŸil, Ä°stanbul Veliefendi Hipodrumu, Ankara ve Ä°zmir'deki birçok taÅŸÄ±nmazÄ±n da el deÄŸiÅŸtireceÄŸi gelen haberler arasÄ±nda.